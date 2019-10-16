Андрей Шарендо: Спасибо всем, кто нас поддержал 16.10.2019, 11:12

Полина Шарендо-Панасюк и Андрей Шарендо

Важно быть готовым к переменам.

Работу с людьми, которые оставили свои подписи в поддержку активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк продолжат в Бресте, передает «Радыё Рацыя».

Ряд людей не только с удовольствием поддерживали участвующую в «парламентской кампании» активистку, но и оставляли свои контакты, чтобы участвовать в агитационной кампании и дальше помогать, рассказал руководитель избирательного штаба Андрей Шарендо:

- Где-то около 20-30 человек оставили свои контакты, чтобы помогать дальше. Также у нас создана база тех, кто хочет перемен. Это не только полторы тысячи человек, но и много тех, кто собирал подписи в нашей компании. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал в сборе подписей и подписался за перемены.

Нельзя мириться с той ситуацией, которая есть в стране, хватит 25-ти лет диктатуры, необходимо быть готовыми к изменениям, добавил Андрей Шарендо.