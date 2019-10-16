IT-зайцы 12 Анна Северинец

16.10.2019, 12:18

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Анна Северинец

Почему предложение Прокопени напоминает анекдот про врача.

Казалось бы: что не так? Среди двадцати пунктов, что разошлись стремительной волной по страницам белорусских СМИ, кажется, спорного немного: ликвидировать ненужные бюрократические структуры в управлении образованием, провести независимый аудит документооборота, поднять зарплаты учителям, позволить спонсорскую помощь школам по упрощенной схеме. Это надо было сделать еще позавчера.

Некоторые из пунктов, конечно, вызывают недоумение: вроде найма иностранных авторов для подготовки белорусских учебников, организации дистанционного обучения и какого-то тайного софта и сертификатов, которые школы должны будут без дополнительных вопросов брать от спонсоров (может лучше деньгами, а не софтом и сертификатами, а, господа?).

Два пункта лично у меня вызвали здоровый смех: насчет опубликования премий педагогов и ранней профилизации. Один пункт воспринимался как преступление: насчет льготных кредитов на IT-обучение. Все как всегда: что-то принимаешь, что-то - нет. Все в пределах здравого смысла и критичного освоения чужой мысли, но в целом - грусть и тоска.

Ведь эти предложения, как и много других современных реформаторских предложений, выглядят как анекдотичная ситуация в кабинете врача: когда ты приходишь к нему с жалобами на боли в сердце, а он тебе говорит: хм, боли в сердце? Я смотрю, у вас от этого стали хуже волосы, вот вам рецепт - будете втирать в голову витаминчик Д.

Ведь концептуально все эти предложения - витаминчик Д, прописанный человеком, который хорошо разбирается в волосах, но плохо - в митральных клапанах сердца. Это предложения человека бизнеса, более того - человека бизнеса IT. Да, они упростят путь талантливых детей до кадровых служб айтишных компаний. Да, они упростят процесс раннего отбора и качественной подготовки новых айтишников для ПВТ (парка высоких технологий - ред.). Вскользь они решат некоторые проблемы образования вообще вроде двойного подчинения школ и зарплат в сфере. Но они никак не касаются того, чем болеет наше образование.

«Проблема наших детей в том, что они разучились воспринимать тексты»

Более того. Попытка реформировать образование под нужды бизнеса и по лекалам бизнеса (любого, не только айтишного) - дело смертельно опасное для образования.

У нас уже таким образом «убили» высшую школу, когда подчинили академическое образование потребностям промышленности.

В настоящее время в Беларуси не существует сильной, модернизированной, современной философии, социологии, методологии, гуманитаристики - ведь они, по мнению наших реформаторов, не имеют никакого отношения к промышленности. Простая мысль о том, что любая промышленность и наука для нее начинается с философии, методологии, социологии и вообще гуманитаристики - она не приходит нашим реформаторам в голову.

Узко осознанная практикоориентированность нашей науки, отсутствие фундаментальных теоретических поисков, нарушенные связи между кафедрами и институтами, каждый из которых работает не на науку в целом, а на конкретную узкую практическую задачу - все это убило науку высших достижений. Сейчас добьет и школу.

Проблема наших детей не в том, что они не имеют доступа к IT-знаниям и учебникам, написанных зарубежными специалистами. Проблема наших детей не в том, что школы подчиняются исполкомам. Проблема наших детей не в том, что они не способны профориентироваться в пятом классе.

Проблема наших детей в том, что они разучились воспринимать тексты, выделять главное и второстепенное, анализировать и синтезировать, понимать отличие высказанной мысли и своего восприятия этой мысли, критически усваивать знания и выстраивать систему собственных приоритетов.

Долгий, методичный отказ от непрактичных, дешевых, бизнесо-неуспешных гуманитарных знаний из белорусского образования сегодня дают свои плоды. Дети, которые разучились воспринимать тексты (любого рода: и художественные, и научные, и технические), родили своих детей и привели их в школы с одной целью: научите нас IT, так как в IT много зарабатывают.

Но это так не работает. Можно и зайца научить программировать, особенно если дать ему льготный кредит и софт с сертификатами в качестве спонсорской помощи. И построить IT-страну IT-зайцев. Но этого ли мы хотим от образования?

Школьное образование должно давать человеку определенный набор фундаментальных, базовых навыков и умений. Прежде всего: понимать написанное, анализировать его, обобщать, осознавая через практику теоретические законы существования различных систем, воспринимать через собственный опыт и использовать его для решения практических задач различной направленности. Это исключительно гуманитарные навыки. Прежде чем профилизироваться, человек имеет право научиться качественно думать. Вот куда должны идти все усилия реформаторов. Остальное дети сделают сами. Ни школа, ни ВУЗ не могут и не должны быть успешными бизнес-проектами: обучение мышления - процесс слишком длинный, энерго и финансово затратный.

Заставлять школы зарабатывать деньги, ориентировать образование на получение денег, вводить раннюю профилизацию ради будущих высоких зарплат, вообще мотивировать к обучению деньгами - тупиковый и поверхностный путь. Человек, который идет во взрослую жизнь зарабатывать деньги, будет зарабатывать деньги. Человек, который идет во взрослую жизнь думать и создавать, будет думать и создавать. Деньги - это всегда лишь один из результатов, но не цель, по крайней мере в образовании.

Наше общество - и, соответственно, школа - больны на недостаток гуманитарных знаний, умений и навыков. Поэтому мы никак не определимся, кто мы, с кем мы, кого мы планируем учить, какие документы мы планируем заполнять, кем нам быть и ради чего жить. Нет, мы можем все стройными рядами пойти в IT очередными рабами очередных крупных компаний, но это опять же - путь в никуда.

«В вопросах реформирования образования главное - как следует поспорить»

Если бы у меня спросили о моих пунктах реформирования образования, первыми там были бы пункты насчет резкого увеличения гуманитарной составляющей в учебных программах младшей и средней школы: языка, литературы, истории Беларуси и мировая история, обществоведение, психология. Переориентирование финансирования в высшей школе в пользу фундаментальной, теоретической науки и сотрудничество школ и вузов - и не по линии оформления школьных научных работ по правилам диссертаций, а по линии общего поиска и пользования общими наработками, ученическим энтузиазмом и взрослой мудростью.

Крупные проекты в сфере гуманитаристики. Поздняя профилизация на основательном фундаменте общей глубокой гуманитарной подготовки ученика, если он обладает навыками освоения каких угодно наук - ведь и химию, и физику, и биологию можно изучить гораздо быстрее и гораздо полнее, если ты примешься за них в девятом классе, но будешь обладать общими навыками учиться. И уже здесь, в старших классах, имея нормальный гуманитарный уровень, можешь хоть навсегда выбросить из своих расписаний и литературы, и историю, и обществоведение ради своего IT. Заложенные знания и навыки ты уже не потеряешь.

Правда вангую, что такие мои предложения вызовут у кого-то тревогу и грусть. Пусть. В деле реформирования образования главное - как следует поспорить, обсудить и наработать разные варианты видения. А там уже решать. Желательно - вместе.

Анна Северинец, «Радыё Свабода»