Егор Герасимов вышел в 1/8 финала «Кубка Кремля» 1 16.10.2019, 12:35

Егор Герасимов

Белорусский теннисист не оставил шансов Томасу Фаббиано.

Белорус Егор Герасимов продолжает успешное продвижение по турнирной сетке "Кубка Кремля": преодолев сито квалификации, наш соотечественник прошел и первый круг турнира, разобравшись с итальянцем Томасом Фаббиано, пишет "Прессбол".

В 1/8 финала Герасимов сразится с россиянином Андреем Рублевым (43 АТП), посеянным на турнире под шестым номером.

Кубок Кремля, Москва, Россия

Призовой фонд — 840 130 долларов

Одиночный разряд. 1-й круг

Егор Герасимов (98 АТП, Беларусь) — Томас Фаббиано (89 АТП, Италия) — 6:3, 6:4