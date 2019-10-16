Андрей Марков: Сейчас у каждого есть возможность повлиять на ситуацию 16.10.2019, 13:29

Андрей Марков

Развитие нашей страны определяют не чиновники в исполкомах, а простые люди.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Марков, который принимает участие в «парламентской компании» по Молодечненскому городскому избирательному округу №72, рассказал пресс-службе кампании, почему важно проявлять политическую активность и какие результаты это может принести обществу:

- Мои впечатления от этапа сбора подписей, по большей части, позитивные. Было много общения с людьми, живых эмоций, информации о текущем состоянии жизни - не в цифрах и данных статистических отчетов, а непосредственно от людей. Было видно, о чем люди переживают, с чем сталкиваются, какие насущные проблемы их беспокоят, и другие моменты, разумеется.

Сейчас проходит этап регистрации, и, в случае, если все же меня зарегистрируют, будет законная возможность использовать этот месяц для общения с людьми. Будем проводить пикеты, встречи с жителями Молодечно. На этапе агитации уже можно будет рассказать о нашей программе, которая достаточно основательная и способная повлиять на многие аспекты в позитивном ключе. Разумеется, это использование возможностей для общения с людьми на каких-то площадках, каких-то помещениях, дискуссировать, выслушивать мнение аудитории, принимать какие-то коррективы со стороны населения.

Я считаю положительным моментом, что мы приняли участие в компании по «выборам». Это уже привлекло внимание людей к тому, что происходит в стране, показало, что от политических действий, как таковых, не стоит полностью абстрагироваться. Это ведь происходит ни где-то там, в кабинетах, исполкомах.

Политическая активность – это прямое влияние на нашу жизнь. Нужно говорить о насущных проблемах, которые являются следствием политической системы и политики, в частности. Это необходимо, чтобы люди как-то консолидировались и проявляли свою активность, выражали свое мнение, выражали свою позицию и добивались каких-то результатов.

В первую очередь, эта кампания предназначена для того, чтобы люди именно проснулись и не ограничивались какой-то узкой зоной интересов, узкой сферой интересов, а обращали внимание на то, что происходит не только у них в квартире или на работе. Есть возможность влиять, выражать себя,свое мнение и это необходимо не только использовать, но и всячески внедрять и применять.