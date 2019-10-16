Лидер «Akute»: Мои дети будут говорить по-белорусски лучше меня 16.10.2019, 14:19

Стас Мытник

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Стас Мытник рассказал, как перешел на белорусский язык.

Лидер популярной в Беларуси и Украине рок-группы «Akute» Стас Мытник рассказал «Белсату», как родился в русскоязычной семье и сам перешел на белорусский язык.

Стас Мытник родился в Могилеве в русскоязычной семье. Но белорусский слышал с детства благодаря дедушке. Наиболее запоминающимися оказались небанальны белорусские тосты, например «Пусть живет и пасется белорусская птица аист!» («Няхай жыве і пасвіцца беларуская птушка бусел!»).

По мнению лидера «Akute», то, что группа выступает на родном языке, влияет на ее популярность:

«Люди то пишут, то говорят, что ранее белорусским языком не интересовались. А после того, как послушали наши песни, их мнение изменилось. Я считаю, что это лучший способ сделать белорусский язык модным. На языке не надо воевать. На языке надо любить, творить, дружить».

Стас Мытник отмечает, что в последние годы белорусский язык стали употреблять намного чаще.

«Вот это главное. Мои родители не говорили по-белорусски. Я с ошибками, но пытаюсь. Наверное, мои дети еще больше, еще лучше меня будут говорить на нем», – полагает он.

«Наверное, тогда мы все когда-то будем говорить на нем», – надеется лидера «Akute».