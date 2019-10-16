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Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса загадочные температурные аномалии

  • 16.10.2019, 14:28
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса загадочные температурные аномалии

Необычное явление зафиксировали на дне пирамиды.

Обычно разница температур между соседними камнями, которые выполнены из одного и того же известняка, не превышает полградуса, но аномалия в основании пирамиды Хеопса может достигать шести градусов, пишет lenta.ua.

Международная группа археологов из Египта, Франции, Канады и Японии обнаружила «температурные аномалии» в пирамиде Хеопса, сообщает BBC со ссылкой на египетское министерство древностей.

Тепловые камеры зафиксировали три необычно теплых смежных камня на дне пирамиды. Возможно, данное явление наблюдается из-за наличия пустот внутри пирамиды, внутренних воздушных потоков или использования различных строительных материалов.

Обычно разница температур между соседними камнями, которые выполнены из одного и того же известняка, не превышает полградуса, но аномалия в основании пирамиды Хеопса может достигать шести градусов.


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