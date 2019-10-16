Демократическое цунами 16.10.2019, 15:36

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Баррикады на улицах Барселоны.

В Каталонии продолжаются акции протеста в связи с приговорами, вынесенными в понедельник Верховным судом Испании девяти бывшим высшим функционерам - сторонникам каталонской независимости, пишет журналист Виктор Черецкий для «Радио Свободы».

В столкновениях манифестантов с силами правопорядка пострадали десятки людей, в том числе сами полицейские. Десятки протестующих задержаны.

Каталонские активисты называют свой протест "Демократическим цунами", желая таким образом подчеркнуть разрушительную силу своего движения. С начала недели в регионе не прекращаются бурные протесты. Манифестанты перекрывают баррикадами улицы Барселоны, шоссейные и железные дороги, устраивают поджоги, препятствуют нормальной работе барселонского аэропорта, разрисовывают свастиками штаб-квартиры партий, выступающих против каталонской независимости.

Протестующие утверждают, что все это только начало, что впереди всеобщая забастовка. В планах сторонников независимости также долговременная кампания неповиновения правительству Испании - до тех пор, пока власти не выпустят из тюрьмы осужденных функционеров и не предоставят Каталонии, которая в настоящее время пользуется национальной автономией, права на самоопределение. Заявление в поддержку осужденных политиков опубликовал и футбольный клуб "Барселона". "Сейчас, как никогда ранее, клуб просит всех политических лидеров руководить процессом диалога и переговоров по урегулированию этого конфликта, что также должно позволить освободить осужденных гражданских и политических лидеров", - говорится в документе.

Манифестантов на словах поддерживает и действующая каталонская администрация. Вот обращение к населению главы региона Кима Торры:

- Мы требуем положить конец репрессиям и освободить политических заключенных. Мы требуем амнистии для всех репрессированных. Путь решения конфликтов проходит через свободу слова и свободу выбора. Угрозы, тюрьмы, наказания ничего не решают. Использование уголовного кодекса для подавления народной воли - это наследие диктатуры, чуждое демократии. Отказ властей Испании от диалога для решения политического конфликта не остановит нас в стремлении добиться независимости. Мы подтверждаем наше бескомпромиссное решение продвигаться по пути строительства каталонской республики.

Фото: AFP

Впрочем, подобные высказывания не мешают тому же Киму Торре, как отмечает издание La Gazeta, направлять против манифестантов усиленные наряды полиции. А последняя, особо не церемонясь, применяет спецсредства, включая резиновые пули. В результате - десятки раненных. Дело в том, как отмечают наблюдатели, Торра больше всего опасается, что центральные власти - под предлогом того, что местные не контролируют ситуацию - введут в Каталонии прямое правление из Мадрида и отправят его, Торру, в отставку, а может и за решетку. Прецедент уже был. В октябре 2017 года ныне получившие от 9 до 13 лет тюрьмы каталонские деятели, добиваясь независимости, фактически спровоцировали беспорядки и парализовали действия полиции. В результате Каталония на несколько месяцев лишилась автономии. О возможности в случае необходимости вновь прибегнуть к подобной мере неоднократно заявлял испанский премьер-социалист Педро Санчес. И в этом его поддерживают большинство политических сил Испании, включая оппозицию - либералов и консерваторов. В своем выступлении по поводу приговора каталонским функционерам Санчес опроверг рассуждения сепаратистов о том, что каталонцы якобы преследуются за идеи:

- В условиях нашей демократии никого не судят за идеи или за поддержку какого-либо политического проекта. У нас судят лишь за нарушение закона. В Каталонии, в первую очередь, были нарушены права большинства населения, не разделяющего устремления сепаратистов. Таким образом каталонское общество оказалось расколотым. Кроме того, угрозе подверглась территориальная целостность государства, национальный суверенитет, права и свободы как каталонцев, так и всех испанцев. Правительство Испании, используя имеющиеся у него законные полномочия, намерено гарантировать безопасность и соблюдение законности в Каталонии. Что же касается каталонских властей, то они обязаны отстаивать интересы всех каталонцев, а не только сторонников независимости.

Фото: Reuters

Действительно, по последним опросам общественного мнения, идею независимости поддерживают лишь 44% каталонцев. Особенно антисепаратистские настроения сильны в предпринимательской среде. Так за последние 2 года из-за неприятия сепаратизма в другие районы Испании перебрались 5,5 тысяч каталонских компаний. Ну а тот факт, что сторонники независимости доминируют в парламенте и в региональной администрации наблюдатели объясняют особенностями местной избирательной системы. Она была введена в свое время, чтобы приобщить к политической жизни сельские районы. Эта система дает им возможность избирать больше депутатов, чем крупным городам. Ну а в каталонской глубинке сильны сепаратистские настроения.