Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере

Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере4
- 16.10.2019, 16:31
В прошлом сезоне 32-летний футболист стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах.
Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси вручили "Золотую бутсу" — приз, который получает лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах, пишет pressball.by.
Эта награда стала шестой в карьере форварда. Ранее он получал "Золотую бутсу" по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).
Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb— MARCA (@marca) October 16, 2019