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Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере

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  • 16.10.2019, 16:31
Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере
Лионель Месси
Фото: Getty Images

В прошлом сезоне 32-летний футболист стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах.

Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси вручили "Золотую бутсу" — приз, который получает лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах, пишет pressball.by.

Эта награда стала шестой в карьере форварда. Ранее он получал "Золотую бутсу" по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).


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