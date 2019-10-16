Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере 4 16.10.2019, 16:31

Лионель Месси

Фото: Getty Images

В прошлом сезоне 32-летний футболист стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах.

Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси вручили "Золотую бутсу" — приз, который получает лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах, пишет pressball.by.

Эта награда стала шестой в карьере форварда. Ранее он получал "Золотую бутсу" по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).