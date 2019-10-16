На российский валютный рынок надвигается «цунами» 5 16.10.2019, 16:54

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Фото: reuters

Российский рубль сдаст к доллару.

Российские экспортеры в ближайшие две недели значительно увеличат продажи иностранной валюты на Московской бирже, прогнозируют аналитики Сбербанк CIB, сообщает finanz.ru.

Крупнейшим компаниям, продающим сырье за рубеж понадобится 1,7 триллиона российских рублей, чтобы выплатить налоги, экспортные пошлины и дивиденды.

Общий объем выплат составит 25 млрд долларов и станет «вторым по величине в этом году», отмечает Сбербанк CIB.

В виде налога на прибыль экспортерам придется придется перечислить в бюджет около 700 млрд рублей, и этот транш станет рекордным с апреля, поскольку будет включать «значительные выплаты» за весь третий квартал.

Одновременно «Татнефть», «Норникель», «Роснефть» и «Газпром нефть» выплачивают промежуточные дивиденды, при этом периоды выплаты налогов и дивидендов частично совпадут.

В результате «благодаря денежным потокам в конце месяца (начиная с 20 октября) рубль будет ощущать мощную поддержку», прогнозирует Сбербанк CIB.

Приток валюты, который начнется к концу этой и на следующей неделе, опустит курс доллара до 64 рублей или ниже, где, как считают аналитики, американскую валюту следует покупать.

Если рубль временно пробьет отметку 64 за доллар, «пара USD/RUB будет очень привлекательна для покупателей, т. к. потенциал укрепления рубля будет исчерпан», предупреждает Сбербанк CIB.

По прогнозу компании, к концу года доллар доллар может подорожать до 70 рублей, если реализуется сценарий с замедлением мировой экономики и эскалацией торговой войны, который приведет к падению цен на нефть и валют развивающихся рынков.

Валютный стратег PKO Bank Polski Ярослав Косатый, второй квартал подряд оказавшийся лучшим прогнозистом российского рубля в рэнкинге Bloomberg, ждет скачка доллара до 69 рублей на фоне «существенного падения» цен на нефть в четвертом квартале.

Рынки делают ставку на резкое смягчение политики ФРС, которое не гарантировано; кроме того, возникший на американском рынке репо кризис, вероятно, сохранится в четвертом квартале, может «привести к росту проблем с долларовым фондированием на ключевых рынках EM и усилит рост доллара против рубля», прогнозирует Косатый.