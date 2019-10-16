Под них танцевал Юрий Шевчук, а Питер Гэбриел приглашал на свои фестивали 16.10.2019, 17:32

Этно-трио «Троица» празднует 20-летие.

Этно-трио "Троица" празднует 20-летие большим сольным концертом в Минске. Иван Кирчук, Юрий Павловский и Юрий Дмитриев приглашают в очередное магическое путешествие по белорусской этнической музыке, которое невозможно пропустить! 2 декабря в минском Дворце профсоюзов впервые вместе с "Троицей" сыграют и знаковые белорусские музыканты, имена которых будут раскрыты немного позже, сообщают Сharter97.org организаторы.

Одна из самых известных белорусских групп в мире за двадцать лет существования сыграла на сотне крупных фестивалей от Малайзии до Чили, на счету "Троицы" и выступления на популярнейшем в Европе SZIGET Festival, а также участие в крупнейшем этно-фестивале WOMAD, который организовывает экс-участник британской группы Genesis и продюсер этно-исполнителей Питер Гэбриел.

"На этом фестивале мы были в Чили, Англии, Москве и Пятигорске. Это наивысшие world-music фестивали, на которые попасть очень сложно. Это, наверное, одно из самых приятных достижений за 20 лет существования трио", — вспоминает Иван Кирчук выступления на WOMAD.

На самом деле история "Троицы" насчитывает более 20 лет. Собирать фольклор, обрабатывать и преподавать его Иван Кирчук начал еще в начале 1980-х. Тогда же из выпускников "Культпросветучилища" был создан ансамбль "Дзіва". Однажды в середине 1990-х музыканты Виталий Шкиленок и Дмитрий Лукьянчик предложили Кирчуку записать совместно народную песню, которая бы хорошо легла под гитарный риф. И началось...

"У меня как раз была полесская песня "Трава, мая травушка". Я и говорю: "Давайте попробуем!", — вспоминает Иван Кирчук первые шаги "Троицы". — Песня очень удачно легла, и они предложили собираться. И тут нас начали звать посольства: американское, индийское... После нас пригласил Юрий Шевчук сыграть на разогреве DDT в Минске и выступить на питерском рок-фестивале, где он танцевал под "Яблынь мая". Далее Стас Намин позвал в Москву... За три года мы довольно хорошо пошумели. Одно за другое и все пошло".

После появления первого альбома под названием "Троіца", который вышел в Голландии, состав группы изменился. На смену Лукьянчику и Шкиленку в 1999-м пришли два Юрия — Павловский и Дмитриев. Мало, кто знает, что

тогда трио даже сменило название на "Этна", но под натиском поклонников переименовалось в "Этно-трио Троица". С того времени сегодняшний коллектив и отсчитывает свое начало. Поэтому именно в этом году отмечает 20-летие и приглашает всех отпраздновать юбилей вместе во Дворце культуры профсоюзов (Минск, пр-т Независимости, 25). Музыканты, а на счету "Троицы" 7 альбомов, обещают самое лучшее и крутых гостей, с которыми сыграют известные хиты. Билеты уже в продаже во всех кассах и на сайтах билетных операторов. Цена: от 28 рублей.