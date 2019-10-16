На Старом замке в Гродно появился портрет Батория 16.10.2019, 19:03

Группа художников-монументалистов почти закончила оформлять надвратную башню замка.

Группа художников-монументалистов из Минска почти закончила оформлять надвратную башню замка. Сейчас ее украшают 12 портретов, среди которых король Стефан Баторий. Остальные, как ни странно, оказались римскими императорами, передает «Белсат».

Изображения выполнены в технике сграффито, характерной для Ренессанса. Наносится один слой штукатурки – цветной. По его сверху кладут еще один – белый. Ну а дальше художник срезает белый слой в нужных местах, чтобы получилось изображение. В этом случае – профильные портреты в медальонах, грифоны и растительные орнаменты.

Украшение в технике сграффито сейчас заканчивают на надвратной башне замка. Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

При Батории портрета Батория на башне не было?

Исследователь Николай Волков, занимающийся историей фортификаций, считает, что в Беларуси просто нет специалистов, которые бы квалифицированно занимались темой отделки замков той эпохи. Сами же изображения – портреты древних римских монархов, к которым добавили Батория – напрямую заимствованы из отделки замка Красицкого в Красичине (Польша).

Фото – Василий Молчанов/«Белсат»

«Выглядят изображения красиво, ничего не скажешь, – объясняет Волков, – Другое дело, что надвратная башня, согласно «Хроники Хашковского», не была достроена при жизни самого Батория: весной 1586 году ее только начали возводить, а в конце года король умер. Как известно, трон достался династии Ваза, которые ценили своих предшественников – Ягеллонов. А вот уважали ли соответствующим образом Батория и могли ли поместить на башне его портрет – совершенно неизвестно. Сведений таких нет. При самом же Батории никаких сграффито на этой башне, с его портретом или без, вообще не успели сделать».

Портрет Батория. Фото — Василий Молчанов/«Белсат»

Украшение в технике сграффито сейчас заканчивают на надвратной башне замка. Фото — Василий Молчанов/«Белсат»

«Фрески с портретами красивые, но сам третий этаж башни – фантазия»

Более того, Волков ставит под вопрос существование третьего этажа надвратной башни в принципе. Мол, на одном из немецкоязычных планов XVIII века написано, что она имела «два этажа». Польские исследователи межвоенного времени уже в ХХ веке прочитали инвентарь по-своему, так как в Польше первый этаж не считается: отсчет идет от второго. Таким образом, архитектор Владимир Бочков напрямую повторил «польскую» трактовку, достроив на воротах еще один этаж, а теперь – еще и украсив его красивыми сграффито.

Сграффито на Старом замке в Гродно очень напоминает аналог из замка Красишин в Польше (фото lookingwide.pl)

Аутентичное сграфитто на Бригитском костеле в Гродно 1642 года. Фото — Василий Молчанов / «Белсат»

Надвратная башня и панорама Старого замка. Фото — Василий Молчанов / «Белсат»

«На втором этаже размещалась часовня, – продолжает Волков, – Можно даже логично задуматься, мог ли над часовней быть еще какой-то этаж, исходя из правил сакральной архитектуры? В «Хронике Хашковского» часовня названа «костелом», что указывает на ее большое значение. Это значит, что ее планировали освятить. В таком случае, над сакральным зданием не могло быть никакой другой надстройки, кроме крыши. Что касается сграффито, повторюсь: это мило и красиво. Но что делать, если все это окажется сплошной фантазией?»