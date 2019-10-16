Посольство Израиля выступает за придание статуса историко-культурной ценности скверу на месте бывшего еврейского кладбища 1 16.10.2019, 21:31

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Алон Шогам

Посольство Израиля готово сделать для этого все, что нужно.

Посольство Израиля заинтересовано в придании статуса историко-культурной ценности скверу на территории бывшего еврейского кладбища за улицей Коллекторной в Минске. Об этом сообщил БелаПАН посол Израиля в Беларуси Алон Шогам.

По словам дипломата, посольство готово сделать для этого все, что нужно. «Возможно, к нам присоединятся и другие посольства, которым интересно это место», — отметил он.

Сегодня Шогам посетил сквер, где 9 октября во время рытья траншеи для прокладки коммуникаций строящейся неподалеку станции метро «Юбилейная» строители обнаружили надгробные плиты и останки людей. Часть останков забрал для проверки Следственный комитет, плиты перенесли к мемориальному знаку неподалеку.

Сквер является территорией старых еврейских захоронений. В годы Великой Отечественной войны здесь располагалось еврейское гетто и место расстрела евреев. Кладбище закрыли в 1970-х годах прошлого века, затем ликвидировали. В память о погибших евреях в сквере установлено несколько мемориалов.

«На надгробных плитах у евреев находится информация о человеке, история его семьи, кем он был, где и как жил и умер, и с точки зрения истории это является для еврейского народа ценностью, — сказал посол. — Я так понимаю, что этому месту общественные организации уже пытались придать статус историко-культурной ценности, но что-то не получилось. Это недоразумение нужно исправить как можно быстрее. Ведь были вскрыты могилы, подняты останки».

Дальнейшим шагом, по мнению дипломата, должно стать превращение сквера в «приемлемое и приятное памятное место для населения и еврейской общины». «У нас кладбища существуют сотни, даже тысячи лет. Мы ими гордимся, показываем всему миру. Думаю, такое же место может быть и здесь, где еврейская культура процветала сотни лет», — сказал он.

После того как следователи отдадут останки, они будут захоронены по еврейским традициям, добавил Шогам.

Руководительница Исторической мастерской имени Леонида Левина Ирина Кашталян подтвердила БелаПАН, что в апреле текущего года Белорусское общество охраны памятников истории и культуры подавало в Мингорисполком заявку о придании скверу статуса историко-культурной ценности. «Был получен ответ, что на этом месте нет видимых признаков кладбища и отсутствуют архивные материалы о размещении здесь массовых захоронений», — сказала она.

В связи с вновь открывшимися фактами общество снова будет подавать пакет документов на придание скверу статуса историко-культурной ценности. К организации, отметила Кашталян, присоединится Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин и посольство Израиля.

По факту находки союз подал заявление в прокуратуру Минска и в Мингорисполком, сообщила генеральный директор организации Виктория Брумина. «У города мы хотим выяснить, какие будут предприняты действия для охраны этой территории. Прокуратуре мы задали вопросы, было ли выдано разрешение на ведение земляных работ с использованием тяжелой техники. Если разрешение было, не противоречит ли оно закону. Правильно ли велись работы, если были вскрыты могилы», — пояснила она.

Брумина рассказала, что само место, где прокладываются коммуникации, обозначено как парковая зона. Территория бывшего кладбища не огорожена, и его границы никак не обозначены. В конце 2018 года организация уже обращалась к властям города с двумя вопросами: обозначить границы захоронений и назвать сквер Еврейским мемориальным парком. «Пока оба этих вопроса на рассмотрении, решения нет», — отметила Брумина.