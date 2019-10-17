Украинский переворот в Кремле 6 Сергей Пивоваров, theБабель

17.10.2019, 7:50

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Уроки недавней истории.

Никита Хрущев стал единственным советским лидером, которого устранили от власти в результате заговора его ближайших соратников из партийной верхушки. Четырнадцатого октября 1964 года на заседании Президиума ЦК КПСС его отправили в отставку «по состоянию здоровья». Во главе СССР стал триумвират: Леонид Брежнев — председатель ЦК КПСС, Алексей Косыгин — председатель Совмина, Николай Подгорный — председатель Верховного Совета. Важную роль в партийных интригах сыграло руководство УССР. К тому времени Украина стала «кузницей кадров» для высшего партийного руководства. После смещения Хрущева Брежнев по-тихому устранил всех активных участников заговора, а затем умело использовал противоречия между Косыгиным и Подгорным. И в итоге он остался единоличным правителем СССР до самой смерти.

К концу 1950-х Никита Хрущев избавился от главных конкурентов в борьбе за власть и перешел к единоличному правлению. Он совмещал две должности — первого секретаря ЦК КПСС и главы советского правительства — Совета министров. На ключевые посты расставил верных себе людей. Теперь он уже единолично принимал главные решения во внешней и внутренней политике, в промышленности и сельском хозяйстве и продавливал их, не прислушиваясь к возражениям. Хрущев стал действовать эмоционально, спонтанно, часто непродуманно и увлекся постоянными нововведениями, которые отменяли только что принятые решения.

Все это вызывало недовольство в высших эшелонах руководства. Последней каплей стало то, что Хрущев затеял административную реформу: упразднил райкомы, а обкомы разделил на производственные и сельскохозяйственные; создал советы народного хозяйства, к которым перешла часть полномочий партийной номенклатуры. «Чем больше ошибок появлялось у Хрущева, тем громче расхваливали его газеты и журналы, радио и телевидение. Людей компетентных, принципиальных он недолюбливал, считая, что сам лучше других разбирается во всех проблемах», — вспоминал Николай Егорычев, тогдашний глава Московского горкома КПСС.

В 1963-1964 годах Хрущев устроил кадровые перестановки и убрал с должностей своих ближайших соратников. Так Леонид Брежнев потерял пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, а Николай Подгорный — должность первого секретаря ЦК Украинской ССР. Именно сосланные в секретариат ЦК Брежнев и Подгорный стали одними из главных инициаторов тайных переговоров по смещению Хрущева.

Брежнев заручился поддержкой в высшей партийной номенклатуре, привлек министра обороны и председателя КГБ. А одной из важнейших задач Подгорного было переманить на свою сторону верхушку ЦК КПУ. К тому времени Украина стала своего рода «кузницей кадров» для высшего партийного руководства. Именно здесь была самая крупная в Советском Союзе партийная ячейка, в РСФСР республиканской партии не было. Партийную школу КПУ прошли Брежнев, Подгорный и сам Хрущев, который считал Украину своей вотчиной и часто туда наведывался, уже будучи главой СССР.

Основные участники заговора против Хрущева:

Леонид Брежнев — на октябрь 1964 года секретарь ЦК КПСС.

Николай Подгорный — на октябрь 1964 года секретарь ЦК КПСС, занимался легкой промышленностью.

Сталинское поколение: Алексей Косыгин — первый заместитель председателя Совета министров СССР, Михаил Суслов — член Президиума ЦК КПСС, главный партийный идеолог.

Молодое поколение комсомольцев-чекистов: Александр Шелепин — на октябрь 1964 года заместитель Хрущева в Совмине, Владимир Семичастный — на октябрь 1964 года глава КГБ.

Министр обороны Родион Малиновский.

Первый секретарь ЦК КПУ Петр Шелест.

К осени 1964 года против Хрущева объединились практически все высшие партийные и государственные чины, армия и спецслужбы. «Обострил отношения невероятно со всеми, со всеми переругался. Причем насмерть. Так что, чтобы его спихнуть, ничего особенно не требовалось, все были готовы, все против него», — вспоминал помощник Хрущева Андрей Шевченко.

В начале октября 1964 года Хрущев уехал на отдых в Абхазию. Воспользовавшись его отсутствием, заговорщики 12 октября созвали внеочередное заседание Президиума ЦК КПСС. Вечером позвонили Хрущеву и вызвали на заседание по надуманному предлогу «для решения неотложных вопросов в сельском хозяйстве».

На протяжении 13-14 октября все члены Президиума дружно критиковали Хрущева. Попытался его защитить только Анастас Микоян — один из старейших партийцев, который начинал свою карьеру еще при Ленине. Под конец Хрущев все понял и не стал цепляться за власть.

Вечером 14 октября его отправили в отставку с официальной формулировкой «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». А его должности поделили между собой Брежнев и Косыгин. Первый возглавил ЦК КПСС, второй — Совмин. Подгорный через год стал председателем Верховного Совета. Так образовался правящий триумвират Брежнев — Косыгин — Подгорный.

Многим заговорщикам Брежнев казался тогда фигурой временной. У него была репутация партийного «свадебного генерала» — малообразованного, не разбиравшегося ни в экономике, ни в политике. Он любил быть в центре внимания — на обложках журналов и кинохроник, на торжественных приемах, парадах и застольях.

На деле Брежнев оказался искушенным в закулисных партийных интригах. И очень скоро поддержавшие свержение Хрущева заговорщики один за другим по-тихому отправились кто на пенсию, кто за границу на второстепенные должности, а кто и в дальние уголки СССР — директорами заводов или районными секретарями.

Косыгина Брежнев не любил, но в его дела предпочитал не вмешиваться. Дело в том, что Косыгин — один из немногих в верхушке руководства, кто сделал карьеру не по партийной, а по производственной линии, то есть был по сути технократом. Главным его достижением стала попытка экономической реформы, чтобы предприятия получили больше самостоятельности в экономической деятельности и использовании прибыли.

Поэтому для противовеса Косыгину Брежнев использовал амбициозного Подгорного. Юридически должность председателя Верховного Совета была высшей в государстве, но по факту он не имел никакой власти и выполнял чисто церемониальные функции. Подгорный же постарался максимально увеличить свое влияние на этом посту. Ему удалось усилить роль Советов в управлении страной. При нем депутаты получили неприкосновенность, а также возможность напрямую обращаться к любому должностному лицу. Подгорный даже требовал, чтобы его называли «президентом», хотя официально такой должности в СССР не существовало. С Косыгиным Подгорный спорил постоянно, а Брежнев умело играл на их противоречиях. К примеру, с его подачи в газетах при перечислении членов советского руководства вторым после Брежнева стоял то Подгорный, то Косыгин.

Конец триумвирата наступил во второй половине 1970-х. В 1976 году у Косыгина случился тяжелый инсульт, после которого он так окончательно и не оправился вплоть до самой смерти в 1980-м. Роль Подгорного в качестве противовеса отпала, и Брежнев решил от него избавиться уже летом 1977 года. И снова одну из ключевых ролей сыграла партийная верхушка Украины, которую к тому времени возглавил ставленник Брежнева Владимир Щербицкий. На съезде партии на ничего не подозревающего Подгорного обрушился поток критики от секретарей украинских обкомов. В итоге Подгорного отправили на пенсию, а его пост отдали Брежневу.

После своей отставки Подгорный встретился с еще одним бывшим заговорщиком, Петром Шелестом, который к тому времени тоже стал почетным пенсионером. Как вспоминает сын Шелеста, «они встретились с отцом. „Ошиблись мы, Петро", — говорил Подгорный, на что отец разводил руками, мол, „это же ты мне присоветовал"». А Брежнев оставался единоличным правителем СССР вплоть до своей смерти в ноябре 1982 года.

Сергей Пивоваров, theБабель