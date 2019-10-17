Зачем Лукашенко придумал краткосрочные контракты? 17 17.10.2019, 9:44

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Вся экономическая система диктатора — это большой колхоз.

Об этом заявил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич во время кампании по сбору подписей, сообщает сайт hramada.org:

«Я скажу сразу: эта система придумана Лукашенко, чтобы оставаться у власти. У нас 70% промышленности — государственные, и люди все на годовых контрактах.

Это рабская система. Надо вернуться к трудовым коллективам и коллективным договорам — чтобы человека не могли уволить за его взгляды без согласия коллектива.

Вся экономическая система Лукашенко — это большой колхоз. Она очень невыгодна: нет свободы. Эту преступную рабскую систему надо отменить сразу же».