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Зачем Лукашенко придумал краткосрочные контракты?

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  • 17.10.2019, 9:44
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Зачем Лукашенко придумал краткосрочные контракты?

Вся экономическая система диктатора — это большой колхоз.

Об этом заявил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич во время кампании по сбору подписей, сообщает сайт hramada.org:

«Я скажу сразу: эта система придумана Лукашенко, чтобы оставаться у власти. У нас 70% промышленности — государственные, и люди все на годовых контрактах.

Это рабская система. Надо вернуться к трудовым коллективам и коллективным договорам — чтобы человека не могли уволить за его взгляды без согласия коллектива.

Вся экономическая система Лукашенко — это большой колхоз. Она очень невыгодна: нет свободы. Эту преступную рабскую систему надо отменить сразу же».


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