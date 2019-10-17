Сумеет ли Вашингтон вывезти ядерное оружие из Турции? 4 Кирилл Белянинов, ВВС

17.10.2019, 13:36

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Глава Белого дома озвучил масштаб задачи.

Одно из главных неписаных правил американской политики Дональд Трамп нарушил в минувшую среду, 16 октября, во время совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой. Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома неожиданно признал, что на американской базе Инджирлик в Турции, где базируются и американские, и турецкие самолеты, действительно хранятся американские ядерные боезаряды.

«Ключевая проблема заключается в том, смогут ли США сохранить доступ к этому оружию и гарантировать его безопасность», - сообщил Дональд Трамп.

До сих пор американские официальные лица публично не комментировали информацию о местах размещения ядерного оружия за пределами США и не признавали, что такие арсеналы по-прежнему существуют.

Бомбы дипломатического действия

Через несколько часов после пресс-конференции в Белом доме корреспондент телеканала Fox News Триш Риган опубликовала в своем «Твиттере» копию личного письма Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Эрдогану, отправленного еще 9 октября. В коротком послании глава Белого дома предложил турецкому лидеру «заключить хорошую сделку».

«Ты не хочешь нести ответственность за убийства тысяч людей, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики, но я сделаю это», - написал Дональд Трамп, призвав своего коллегу начать переговоры с командующим формированиями «Сирийских демократических сил» курдским генералом Мазлумом Абди.

«Не пытайся быть крутым парнем. Не будь дураком! - завершил свое послание президент США. - Я позвоню тебе позже».

Позднее в Белом доме официально подтвердили подлинность письма.

Как считают в Вашингтоне, главной темой обещанного Трампом телефонного разговора должна была стать судьба ядерных боеприпасов, размещенных на базе Инджирлик.

В начале недели газета New York Times сообщила, что в минувшие выходные специалисты Госдепартамента и министерства энергетики США, отвечающего в том числе и за ядерный арсенал страны, провели несколько совещаний, обсуждая планы по вывозу этого оружия из Турции.

По мнению высокопоставленного сотрудника администрации, слова которого журналисты газеты приводят на условиях анонимности, ядерные боезаряды «сегодня оказались заложниками Эрдогана». Собеседник издания пояснил, что оружие нельзя вывезти с военной базы и нельзя оставить в хранилищах: вывоз боеприпасов будет расценен как окончательный разрыв союзнических отношений между Вашингтоном и Анкарой. На фоне разгорающегося конфликта между двумя странами никто не может гарантировать сохранность этого оружия.

Турецкий лидер никогда не скрывал, что считает несправедливым то, что Анкара не имеет права владеть собственным ядерным оружием. Выступая в начале сентября этого года на экономическом форуме в городе Сивас, Реджеп Эрдоган сообщил, что «нет ни одной развитой страны в мире, у которой бы не было ядерных зарядов».

«У некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками, и не одна или две, - сказал он. - Но они говорят нам, что мы не можем их иметь. Этого я принять не могу».

Ядерный секрет Полишинеля

Весной этого года член комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО, сенатор из Канады Джозеф Дэй представил доклад, перечислив места размещения 150 ядерных боеприпасов, принадлежащих США, в странах Европы.

Как заметили потом американские СМИ, до появления отчета сенатора информация об американском ядерном оружии на европейском континенте никогда и нигде официально не публиковалась.

В своем исследовании под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников» канадский законодатель перечислил все военные базы, где находятся хранилища боеголовок: Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

Публикация доклада Джозефа Дэя вызвала громкий скандал. В итоге отчет был удален с сайта Парламентской ассамблеи НАТО, а в докладе по итогам весенней сессии законодательного органа Альянса какие-либо упоминания об американском ядерном оружии в Европе и вовсе отсутствуют.

Несмотря на это, американские независимые исследователи в своих отчетах в течение нескольких десятилетий упоминали, что на базе ВВС США Инджирлик в Турции находится 50 нестратегических авиабомб B61, имеющих термоядерный заряд.

Ядерные неприятности

Впервые о необходимости вывоза ядерных боеприпасов с базы Инджирлик в Вашингтоне заговорили в июле 2016 года, когда группа турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, захватив несколько стратегических объектов в шести городах, включая столицу, Анкару.

Во время волнений турецкие власти закрыли воздушное пространство в районе базы ВВС Инджирлик и на несколько часов ввели полный запрет на вылеты, так что американские самолеты могли лишь приземляться, но не имели права покидать территорию объекта. Кроме того, в течение почти суток база была отключена от подачи электричества. Причиной, согласно объяснениям турецких властей, стало то, что несколько военнослужащих, расквартированных на Инджирлике, были участниками попытки переворота.

О возможном вывоза ядерных бомб с территории Турции в американской столице вновь заговорили в июле этого года, когда, несмотря на протесты США и стран НАТО, Анкара подтвердила, что собирается приобрести российские системы ПВО С-400. В Вашингтоне посчитали, что размещение этих систем в непосредственной близости от базы позволит Москве получить сведения о характеристиках новейшего истребителя F-35, а также собирать данные о происходящем на секретном объекте ВВС.

Последней каплей стал недавний инцидент в окрестностях сирийского города Кобани. В минувшую пятницу, 12 октября, стало известно, что под артиллерийский обстрел турецких войск, проводящих операцию против курдских формирований на северо-востоке, попали американские подразделения.

Согласно сообщениям, снаряды легли на расстоянии менее 300 метров от командного пункта американских сил. В Анкаре этот инцидент назвали случайностью, но эксперты в США уверены, что турецкая армия точно знала, где именно расположены американские части, и что обстрел был свообразным предупреждением для союзников по НАТО.

Газета Washington Post приводит мнение одного из высокопоставленных офицеров Пентагона, заявившего, что турецкие снаряды ложились справа и слева от командного пункта, так что подразделения американцев «были взяты в клещи».

Комментируя инцидент, один из ведущих экспертов в США по проблемам разоружения, сотрудник Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис оставил в своем «Твиттере» лаконичную запись: «Серьезно, уже пора вывезти наше гребаное ядерное оружие из Турции».

Забрать нельзя оставить

Летом этого года в интервью газете Air Force Times бывший министр ВВС США Дебра Ли Джеймс, не подтверждая и не опровергая наличие ядерных боеприпасов на базе в Турции, сообщила, что вывоз этого оружия будет сопряжен с огромным количеством проблем.

По ее словам, о возвращении боезарядов в Соединенные Штаты речь пока не идет, так что правительству США придется провести переговоры со странами, готовыми принять у себя это оружие. После этого командование ВВС США должно оценить, располагает ли новая страна необходимой инфраструктурой для охраны, размещения и обслуживания боеприпасов, и в случае необходимости построить необходимые хранилища.

«Каждый раз, когда ядерное оружие перемещается из пунта А в пункт Б, нужно решать огромное количество логистических проблем, - уточнила Дебра Ли Джеймс. - И конечно, предпринимаются грандиозные меры безопасности».

Впрочем, если верить представителям Пентагона, пока на базе Инджирлик ничего не изменилось. В ответ на запрос Русской службы Би-би-си представитель ВВС США отказался отвечать на вопросы о судьбе ядерных боеприпасов, заметив лишь, что «39-е [подразделение ВВС США на авиабазе] продолжает выполнять задачи по защите интересов США и НАТО в Южном регионе».

Кирилл Белянинов, «BBC»