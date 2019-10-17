Российская биатлонистка Сабитова будет выступать за Беларусь 10 17.10.2019, 14:53

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Спортсменку не включали в состав сборной России.

Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси, передает tribuna.com.

22-летняя спортсменка из Удмуртии не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах.

На чемпионате России-2019 Сабитова стала 44-й в спринте.

Союз биатлонистов России (СБР) уже одобрил переход биатлонистки в новую сборную.