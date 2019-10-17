Российская биатлонистка Сабитова будет выступать за Беларусь

Российская биатлонистка Сабитова будет выступать за Беларусь10
- 17.10.2019, 14:53
- 1,371
Спортсменку не включали в состав сборной России.
Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси, передает tribuna.com.
22-летняя спортсменка из Удмуртии не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах.
На чемпионате России-2019 Сабитова стала 44-й в спринте.
Союз биатлонистов России (СБР) уже одобрил переход биатлонистки в новую сборную.