В Москве паника 16 18.10.2019, 12:27

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Путин пытается избежать наказания.

Президент Российской Федерации Путин решил отказаться от признания Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права, которая действует во время международных военных конфликтов, пишет «Главред». Соответствующий законопроект "хозяин" Кремля внес на рассмотрение Государственной думы.

По данным Европейской правды, Путин предложил отказаться от признания комиссии из-за "исключительных обстоятельств", которые "затрагивают интересы Российской Федерации и требуют принятия безотлагательных мер".

Кроме того, он заявил, что комиссия не выполняет своих функций "в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно растут".

На инициативу российского лидера отреагировал заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица. По его мнению, Кремль пытается избежать ответственности за свои преступления.

"Очевидно, в Москве паника или как минимум понимание потенциальной ответственности за преступления в ходе российской агрессии против иностранных государств. Поэтому российские законодатели решили, что дальнейшее признание компетенции комиссии нецелесообразно", - написал дипломат в Facebook.

Стоит отметить, что комиссию создавали в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Протокол касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов, СССР ратифицировал его в 1989 году.