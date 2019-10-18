СМИ: Лукашенко присвоили «посмертное звание» 7 18.10.2019, 13:42

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Фото: gpk.gov.by

Проанализирована статистика за 10 лет.

Звание «почетного пограничника СНГ», полученное Лукашенко, некоторым присваивали посмертно, пишет «Солидарность».

Награда «Почетный пограничник Содружества Независимых Государств» появилась в 2007 году.

Интересно, что за 10 лет нескольких человек наградили посмертно. Например, руководителя Пограничных войск КГБ СССР (1989-1991) Илья Калиниченко.

Почетным пограничником СНГ посмертно стал и Владимир Шляхтин — первый командующий Пограничными войсками России. Он лишился своего поста после трагедии 13 июля 1993 года на 12-й пограничной заставе «Саригоры» Московского пограничного отряда группы Пограничных войск России в Таджикистане. В тот день погибли 22 пограничника и три военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии.

Есть среди почетных пограничников СНГ и представители Беларуси. Среди них — Александр Павловский, экс-глава Государственного комитета пограничных войск.