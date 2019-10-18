Средняя зарплата в Польше — 1180 евро 3 18.10.2019, 17:01

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Только в сентябре средняя зарплата в стране-соседке Беларуси выросла на 6,6%.

В сентябре средняя заработная плата в Польше выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 5 тыс. 084 злотых без вычета налогов (около 1180 евро). Об этом сообщило Главное статистическое управление, передает «Польское радио».

Опубликованные данные относятся к компаниям, в которых работает более 9 человек. В предыдущем месяце в таких компаниях были трудоустроены около 6 млн 400 тыс. человек, то есть на 2,6% больше, чем в соответствующий период 2018 года.

Главное статистическое управление также обнародовало данные об объемах промышленного производства в Польше, которые в сентябре увеличились на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.