Прорыв дамбы в Красноярском крае: что известно об аварии 20.10.2019, 16:12

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Подробности катастрофы в России.

Утром 19 октября в Красноярском крае в районе поселка Щетинкино (прорвало дамбу на реке Сейба/ru/news/2019/10/20/352583/). В результате затопило два общежития временного типа в рабочем поселке, по данным на 11:25 по минскому времени погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести. Рассказываем, что известно об аварии, пишет «МБХ медиа».

Главное

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел около 6 утра по местному времени. Вода затопила два общежития на 40 человек каждое в рабочем поселке артели. Сначала пресс-служба МЧС сообщила о шести погибших и 14 пострадавших в результате аварии, но по последним данным, погибли 15 человек, 44 получили травмы — из них 12 доставили в больницы, еще 13 человек пропали без вести. В эфире телеканала «Россия-24» сообщалось, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им нужны срочные операции.

Телефон горячей линии, по которой можно узнать сведения о пострадавших — 275−16−41. «Пятый канал» опубликовал неполный список пострадавших в аварии:

Новиков Е.

Этыков А.

Елизарьев А.

Чантыков А.

Шпагин С.

Фирголин Е.

Каргин А.

Титюхин А.

Тимохин Т.

Епихин А.

Пазалаев Н.

Бохмянин А.

Келичев А.

Асочаков Д.

Шпагин А.

Астафьев А.

Причины

Очевидцы сообщают, что вода шла волной высотой в четыре метра, и вагончики рабочих буквально смыло потоком. Люди в это время еще спали, а вода очень холодная (в Щетинкино сейчас -5 градусов), что привело к большому количеству пострадавших.

Старший помощник руководителя ГУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская в эфире канала «Россия 24» сообщила, что причиной аварии мог стать прорыв еще одной дамбы выше по течению. Другой источник в экстренных службах предположил, что причина в износе тела плотины.

Глава краевого правительства Юрий Лапшин предположил, что дамба была построена «кустарным способом», с множеством нарушений. Сообщалось также, что дамба не числится в списках Ростехнадзора, а значит, была построена нелегально. Олег Матыленко при этом сообщил, что временные общежития рабочих тоже были построены с нарушениями — ниже бьефа гидротехнического сооружения. Бьеф — это часть водоема, которая прилегает к дамбе, при нарушении правил строительства здания может затопить при ее сливе или прорыве.

Реакция

На месте происшествия работают четыре спасательных вертолета, около 300 спасателей и 50 единиц техники. По словам замначальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Олега Матыленко, спасательная группировка постоянно наращивается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура Курагинского района Красноярского края начала проверку по факту аварии, а прокурор Красноярского края Михаил Савчин вылетел на место происшествия.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Также на место вылетели губернатор Красноярского края Александр Усс и глава краевого главка МВД Александр Речицкий. Усс в эфире «России 24» пообещал, что семьям пострадавших окажут материальную помощь: «Необходимо разобраться сейчас с тем, что произошло, и с количеством пострадавших. У нас есть необходимый регламент для этого, финансовые средства, но и я уверен, что объем необходимой помощи будет предоставлен и со стороны этой золотодобывающей артели, и холдинга „Сибзолото“». Он также сообщил, что на место вылетело руководство управления внутренних дел края, прокурор края и главный федеральный инспектор.

Министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин заявил, что Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после аварии: так как смыло много грунта, вредные вещества могли попасть в реку. О том, что из-за золотодобычи река сильно загрязнена, местные жители рассказывали еще в августе: они сняли видео с жалобами на золотодобытчиков и разослали в местные СМИ.