«Квартал 95» пошутил о поджоге дома экс-руководительницы Нацбанка Украины Гонтаревой 21.10.2019, 9:56

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Номер раскритиковали министры экономики и культуры.

В эфире «Вечернего квартала» спели шуточную песню о сожжении дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает hromadske.ua.

Видео с песней опубликовано на ютуб-канале «Квартала 95».

Ведущий номера Степан Казанин назвал сожжение дома «ярким событием», после чего на сцену исполнять песню вышли женщины Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой.

Они спели «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала» — Гонтарева сейчас проживает в Лондоне.

Кроме этого, в песне говорится, что спасатели жарили шашлыки, а «мораль проста — дом сгорел со стыда». Также есть такая фраза — «Люди огонь увидели — помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали».

C критикой номера выступили министр экономики Украины Тимофей Милованов, а министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой.