В Литву начали прибывать американские танки «Abrams» 2 21.10.2019, 14:21

Иллюстрационное фото FLICKR/THE U.S. ARMY

Батальон будет размещен в стране полгода.

По железной дороге в Пабраде (недалеко от Вильнюса) доставлены восемь танков «Abrams» и 21 боевая машина пехоты (БМП) «Bradley», сообщил представитель литовской армии по связям с общественностью майор Гинтаутас Цюнис. Об этом пишет delfi.lt.

Еще несколько десятков танков будут доставлены в ближайшие недели.

Как сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, прибытие подразделения США демонстрирует, что дислокация сил такого масштаба уже не табу.

«Это, прежде всего, весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами», – заявил BNS министр в понедельник.

«Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания», – сказал глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис.

Эта военная техника, принадлежащая размещенному в Польше 1-ому батальону 7-ого кавалерийского полка, будет задействована в учениях в Литве. Около 500 представителей сухопутных сил США пробудут в Литве до весны.

По словам министра, эти учения важны для отработки подразделением США доставки из морского порта на место учений, во время учений военные ознакомятся с новой для них географией и погодными условиями.

Во время пребывания в Литве, американцы поделятся опытом в свете с реализации Литвой проекта механизированных сухопутных сил, будут пользоваться инфраструктурой литовских полигонов.

Литва предоставляет прибывающим военным США всю необходимую поддержку принимающей стороны – проживание, логистическую поддержку.

С 2014 по 2017 год в Литве находилась рота американских военных – это более мелкое подразделение, в котором около 200 военных. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.

«У нас не было ротационных сил такого рода, а с 2014 года в течение четырех лет дислоцировалась рота. Прибытие батальона демонстрирует серьезный подход к нам и серьезное вовлечение, поскольку именно такими подразделениями США как правило проводят учения», – сказал Кароблис.

Дислоцированный сейчас в Литве батальон НАТО под командованием Германии насчитывает более тысячи военных, а в Шяуляй дислоцированы истребители союзников, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования.