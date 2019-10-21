На Японию надвигаются два новых тайфуна: что известно 21.10.2019, 15:44

Фото: nhk.or.jp

Скорость ветра в зоне действия тайфунов может достигать 45-50 м/c.

К берегам Японии приближаются два новых тайфуна - Нэогури и Буалой. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой главное метеоуправление страны, пишет korrespondent.net.

Ожидается, что 20-й в этом сезоне тайфун Нэогури, достигнет побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября. Порывы ветра прогнозируются до 45 м/c.

"Этот тайфун будет двигаться вдоль тихоокеанского побережья Японии, а в понедельник вечером или еще позднее превратится в систему низкого давления. Можно ожидать, что в ряде ограниченных районов пройдут сильные ливни", - отмечается в сообщении.

Еще один тайфун Буалой, 21-й по классификации, идет с юга и достигнет восточного побережья Японии в ночь на 26 октября

Его скорость во время порывов ветра может быть до 50 м/c.

13 октября сообщалось, что в Японии в результате сильного тайфуна Хагибис погибли не менее 19 человек.