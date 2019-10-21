В России хотят повысить цены на водку 14 21.10.2019, 20:20

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С предложением выступил Минфин РФ.

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года могут увеличиться. Проект соответствующего приказа опубликовал Минфин на федеральном портале проектов правовых актов, передает РБК.

Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

В приложении к документу указывается, что МРЦ на водку, ликеро-водочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% составит 230 руб. за 0,5 л. Рост цен связан с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также с инфляцией, отмечается в пояснительной записке к приказу.

Увеличить минимальные цены на водку до 230 руб. в Минфине предложили в начале октября. По словам главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова, такую цену в ведомстве считают «достаточной». Кроме того, Сазанов сообщал о возможном повышении МРЦ на коньяк до 420–430 руб.

В феврале Минфин подготовил проект постановления правительства, который позволяет ведомству устанавливать МРЦ любого алкоголя.