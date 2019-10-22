Кремль не в состоянии контролировать даже свою собственную территорию 1 Алексей Копытько, sprotyv.info

22.10.2019, 9:31

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Причем, речь идет не о Крайнем Севере или какой-нибудь Чукотке.

У части украинских граждан по-прежнему бытует мнение, что сближение с Россией немедленно принесет непомерные материальные блага. Мол, там много вкусного, с ними поделятся.

Все известные наглядные примеры — Крым, ОРДЛО, Абхазия и т.д. — этот тезис опровергают. Однако иллюзия чрезвычайно устойчива. Нам-то ведь точно повезет, правда?

Вот вам еще одна картинка, иллюстрирующая тенденцию. За исключением некоторых аномалий (Дагестан, Чечня), где наблюдается заметный естественный прирост населения, в других регионах население стекается в более-менее благополучные точки. Российские просторы пустеют.

Почему? Не только потому, что происходит естественная убыль. Россия просто не в состоянии обеспечить минимально приемлемое качество жизни. Кремль не в состоянии колонизировать свою собственную территорию. Причем, речь идет не о Крайнем Севере или какой-нибудь Чукотке. В европейской части России наблюдается скукоживание. Население просто убегает туда, где есть хоть что-то, хоть какие-то человеческие возможности.

В таких условиях надеяться на то, что Москва облагодетельствует новоприбывших — по меньшей мере странно.

Россия с ее нынешним политическим режимом — это не донор, это паразит.

Это вампирическая сущность, которая может только высосать жизненные силы из «интегрированных» территорий (человеческие, материальные) для поддержания своего существования.

Могут возразить, что в Украине ситуация также не ахти. Во многом это справедливо. Но шашни с Россией — это изначально тупик. Там просто нет того, что хотят получить алчущие материальных благ.

Лично мигрировать в условную Москву — это хоть какой-то шанс на индивидуальный успех. А пытаться коллективно прислониться территорией — этому нет рационального обоснования, исходя из цели «жить лучше».

Так какой смысл?

Алексей Копытько, sprotyv.info