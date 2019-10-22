Украина снизила импорт дизтоплива из России с 45% до 15% 1 22.10.2019, 22:06

Поставки дизтоплива из Беларуси увеличились.

Из России Украина импортирует только 15% дизельного топлива. Об этом глава комитета Верховной Рады по энергетике, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, опубликованном 22 октября.

"У нас была ситуация, когда 45% поставок дизельного топлива шли из России. Мы это достаточно быстро исправили, и сейчас из России идет примерно 15%, остальное – с других направлений", – сказал он.

Нардеп считает, что с 15% "можно жить".

"Пошло больше поставок из Беларуси, пошло больше поставок морем, и Кременчугский НПЗ также увеличил переработку. Если россияне сейчас вдруг будут останавливать отгрузку, мы без них можем легко прожить, уже утерян смысл процедуры давать или не давать разрешение", – отметил Герус.

По его словам, "быть патриотом – это не надеть яркую вышиванку, а не допустить ситуацию, когда российский дизель с начала 2016-го до середины 2019 года увеличивает свою долю в [украинском] рынке с 10% до 45%".

1 августа 2019 года начали действовать спецпошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа, введенные украинским правительством в ответ на расширение российских экономических санкций. 6 августа Герус заявлял, что в связи с этим нет причин для роста цен. Он анонсировал поставки дизтоплива, в частности, из Литвы и Беларуси.