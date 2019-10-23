Как завтрак влияет на принятие правильных решений в течение дня 23.10.2019, 7:55

Истории успешных людей.

Как вы проводите утро, оказывает огромное влияние на остальную часть дня. Выбор, который мы делаем в течение первого часа бодрствования, в значительной мере определяет, будем ли мы в течение остального дня продуктивными или же этот день не принесет ничего хорошего. По крайней мере, так утверждают авторы книги «Утренние ритуалы. Как успешные люди начинают свой день» Бенджамин Сполл и Майкл Ксандер, которые опросили более чем 300 успешных людей в самых разных областях, пишет rb.ru.

Опрос был посвящен их утренним ритуалам, в том числе тому, что они предпочитают на завтрак. Так, 53% людей, с которыми беседовали авторы, едят на завтрак фрукты, но безусловными фаворитами также выступают яйца (40%), овсянка (33%), тосты и другие виды хлеба (32%) и смузи (21%). 57% респондентов первым делом пьют утром воду, а кофе и чай — 29% и 8% соответственно.

Ниже — несколько ответов предпринимателей и топ-менеджеров, которые рассказали о том, как они проводят утро.

Эд Кэтмелл, президент Pixar и Walt Disney Animation Studios

Я просыпаюсь и начинаю готовить кофе — пью тройной эспрессо с тремя столовыми ложками какао-порошка (не голландский шоколад) и двумя подсластителями. Я слышал, это помогает лучше думать. Понятия не имею, правда ли это, но на вкус получается здорово.

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За кофе я сначала проверяю электронную почту, а затем читаю новости: New York Times, Wall Street Journal и San Francisco Chronicle, после чего смотрю новости в интернете. Раньше я новостные ленты не читал, но сплошной кошмар нынешнего публичного дискурса практически невозможно игнорировать.

На завтрак у меня обычно смузи или какие-нибудь хлопья. Смузи у меня это, как правило, порошок растительного белка (мой организм не принимает молочный белок), разведенный в миндальном молоке, с добавлением каких-нибудь замороженных ягод и кусочка миндального масла.

Джеймс Фримэн, основатель компании Blue Bottle Coffee

Почти всегда я встаю в шесть утра, если, конечно, дети не будят меня раньше. На моем будильнике нет кнопки повтора сигнала, и у меня нет соблазна на нее нажать. А еще в моей старой эспрессо-машине (она выпущена в конце 1970-х годов фирмой La San Marco Leva) установлен таймер, и, когда я просыпаюсь, машина начинает работать и к нужному моменту разогревает воду до оптимальной для приготовления кофе температуры.

Я делаю капучино для себя и кофе с молоком для жены. Надо сказать, до утреннего кофе я не блещу оптимизмом, поэтому придерживаюсь правила: не принимать никаких важных решений, пока не выпью чашку этого замечательного напитка.

Если везет, у меня есть 10–20 минут, чтобы поболтать с женой и прочитать New York Times, попивая кофе в постели. Иногда в это время собака просится на улицу, и я ее вывожу. Примерно без пятнадцати семь я отправляюсь на тренировку. Позанимавшись, принимаю душ, завтракаю, кормлю и одеваю малышей, одеваюсь сам и сажусь в автомобиль.

Я завтракаю, когда возвращаюсь с тренировки. Обычно ем йогурт и фруктовый смузи, или просто йогурт, джем и измельченный сырой миндаль. Мой любимый йогурт — органический сертифицированный из цельного молока Jersey от Saint Benoît.

Эм Джи Сиглер, генеральный партнер GV (венчурное подразделение Alphabet Inc.)

Недавно я опять переехал в США из Лондона и теперь потихоньку возвращаюсь к более нормальному распорядку дня. Когда я жил в Лондоне, мне часто приходилось звонить в США по ночам, поэтому я обычно просыпался между восемью и девятью часами утра и быстренько проверял срочные сообщения о том, что произошло, пока я спал.

Если ничего особо важного и насущного за это время не случилось, я обычно читал New York Times или статьи, которые сохранил в интернете накануне. За этим делом я выпивал бутылочный фраппучино из Starbucks, вызывая у некоторых людей, в том числе у собственной невесты, сильное и искреннее отвращение. Но такая уж у меня вредная привычка, она у меня с детства.

Около десяти утра я всецело погружался в электронную почту. Мне нравилось делать это в Великобритании именно в это время, потому что подавляющее большинство людей в США еще спят и потому не могут ответить мне сразу.

Я, признаться, испытываю острую ненависть к электронной почте и потому стараюсь разбирать ее один раз в день и в идеале не превращать этот процесс в обмен сообщениями. Обычно это занимало у меня время до обеда, потом начинались деловые встречи.

Если у меня намечена утренняя встреча, я иногда завтракаю, но чаще всего это, опять же, лишь мой любимый фраппучино.

Боб Мур, основатель и президент Bob’s Red Mill

У меня довольно стабильное время пробуждения — шесть часов каждое утро. По субботам и воскресеньям я тоже не могу спать долго, поэтому обычно и в выходные встаю примерно в это же время.

У меня очень интересная жизнь. Я президент компании Red Mill Natural Foods. Здесь, в Милуоки, штат Орегон, у нас работает около пятисот человек, в три смены, круглые сутки, это предприятие, выпускающее цельные зерна и рассылающее их по всему миру. Мне очень нравится приходить сюда рано утром или ночью, ходить по фабрике и приветствовать людей. В этом вся моя жизнь.

Я, признаться, не из тех, кто, едва выпрыгнув из постели, должен сразу позавтракать, но, когда приходит время, как правило, ем что-нибудь из наших цельнозерновых злаков. Если я верю во что-нибудь в этом мире, так это в то, что горячие приготовленные цельнозерновые крупы — лучшее, с чего можно начать день.

И я верю, что это важнейший элемент долгой и здоровой жизни. Я это себе доказал и убежден в этом на все сто. Я чувствую себя ущемленным, если встаю утром и обстоятельства — скажем, когда я нахожусь в отъезде, — не дают мне насладиться любимым завтраком.

Я обожаю кофе. Не могу придумать ничего, что нравится мне больше кофе. Поэтому я иду на фабрику, усаживаюсь за столик в нашей столовой, выпиваю чашку кофе и сажусь за пианино в ожидании прибытия Нэнси (моего ассистента). И играю на пианино. У нас там два инструмента, которые стоят рядом, и, когда Нэнси входит в помещение и слышит звуки музыки, она сразу направляется в столовую и садится за второе фортепьяно рядом со мной, и мы вместе играем минут двадцать. Джаз в стиле диксиленд или что-то вроде этого.

Биз Стоун, соучредитель Twitter и Medium

Мой пятилетний сын Джейк будит меня в половине седьмого-семь. Проснувшись, я всегда первым делом играю с ним. Первые два года мы играли в лего, но недавно малыш открыл для себя Minecra для iPad. Мы можем играть в нее вместе по локальной сети — только я и сын. Нам часто нравится играть, так сказать, в креативном режиме — это означает, что в игре с нами не может произойти ничего плохого и что у нас есть все, что мы только захотим, чтобы создавать разные потрясающие штуки.

Поиграв с сыном примерно час, я одеваюсь. Это занимает очень мало времени, потому что я давно выбрал себе своего рода униформу — каждый день ношу джинсы, черную футболку и синие конверсы, поэтому по утрам мне совершенно не приходится тратить время на выбор одежды. Потом я помогаю одеться Джейку. Пока мы одеваемся, жена, как правило, готовит нам простой, легкий завтрак (иногда овсянку и фрукты, иногда тосты с авокадо), а затем я отправляюсь на работу в город, а по пути забрасываю Джейка в сад.

Также каждый день я наполняю водой большую бутылку и, едва проснувшись, выпиваю ее до дна. Мой врач однажды много лет назад сказал мне, что все люди в той или иной мере обезвожены, и потому я начал это делать. Чуть позже я пью кофе.

Доктор Джон Берарди, основатель Precision Nutrition

В течение недели я обычно просыпаюсь около семи утра — чаще всего сам, но наша музыкальная система настроена так, чтобы включаться сразу после семи, на случай, если мне требуется в этом небольшая поддержка.

После пробуждения следует пятнадцатиминутный ритуал заботы о себе: я иду в ванную, чищу зубы щеткой и нитью, бреюсь и ухаживаю за кожей (обычно я наношу на тело миндальное масло и использую натуральное моющее средство / скраб / тонер / увлажняющий крем для лица). Затем иду на кухню, где готовлю завтрак для жены и наших четверых детей. Приготовить еду, накормить семью и отправить их на школьный автобус — все это занимает около часа.

Когда жена с детьми уезжают, я делаю себе огромную кружку чая. Пока чайник закипает, я в течение 3-5 минут сижу на столе рядом с плитой. Я просто сижу, закрыв глаза, глубоко дыша и проясняя голову.

Затем я пью чай в своем домашнем кабинете, одновременно распределяя приоритеты на предстоящий день. Через два часа, расставив приоритеты, я, как правило, приступаю к первой намеченной задаче. В это время я делаю перерыв для первого приема пищи, после чего работаю до позднего обеда, который съедаю незадолго до того, как собираюсь ехать забирать детей из школы.

Мелоди Макклоски, CEO StyleSeat

Я рано встаю. Мне нравится вставать без пятнадцати шесть, чтобы было время подумать о том о сем, ни на что не отвлекаясь. Я провожу около часа, убирая в доме или занимаясь какими-либо личными делами, требующими моего внимания. Возможно, это звучит не слишком серьезно, но на самом деле это время, которое я использую для обдумывания очень важных вопросов, как личных, так и связанных с работой, в процессе выполнения самых что ни на есть бытовых задач.

К семи часам я два-четыре раза в неделю отправляюсь на тренировку с тренером, а в большинство остальных дней — на разные другие занятия («горячую» йогу, пилатес или фитнес на функциональных петлях)

Я немного ем перед тем, как идти на тренировку: фрукты или яичницу с зеленью. После занятий спортом я обычно выпиваю протеиновый коктейль или ем что-то с высоким содержанием белка.

В целом я, насколько могу, придерживаюсь палеодиеты. Признаться, я испробовала миллион разных диет и поняла, в моем случае именно эта снимает усталость и позволяет чувствовать себя намного лучше.

Еще перед сном я готовлю спортивную одежду и устанавливаю таймер на кофеварке, чтобы она утром в нужный момент начала готовить кофе. Ничто не поднимает меня с постели быстрее и эффективнее, чем аромат свежесваренного кофе!

Мелоди Хобсон, президент Ariel Investments, председатель совета директоров DreamWorks Animation

Чаще всего просыпаюсь между четырьмя и пятью утра, в зависимости от того, где в это время нахожусь (я живу в Чикаго и в Сан-Франциско). Я пользуюсь будильником, но, как правило, просыпаюсь прежде, чем он зазвонит. Перед тем как встать с постели, я проверяю наличие срочных электронных писем или уведомлений о новостях.

Начало дня я посвящаю тренировкам, после чего читаю газеты. Если я принимаю участие в утренней передаче CBS, то могу проснуться даже в час ночи (по тихоокеанскому поясному времени) и начать причесываться, наносить макияж — приводить себя в порядок.

Я ем после тренировки. Обычно у меня на завтрак два яйца вкрутую, и я пью кофе или чай, в зависимости от настроения. Это после того, как выпиваю два литра воды, пока занимаюсь спортом.