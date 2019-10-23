Агитационные пикеты «Европейской Беларуси»: появилось новое расписание 23.10.2019, 10:17

Их можно найти по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводит пикеты в поддержку зарегистрированных в Минске кандидатов Оксаны Юшкевич, Павла Юхневича, Елены Терешковой, Валерия Бычковского, Артема Черняка и Ольги Николайчик, сообщает пресс-служба кампании.

На них можно получить наши информационные материалы, а также присоединиться к гражданской кампании.

Пикеты пройдут по следующему расписанию:

станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 11.00 — 19.00,

вход в торговый центр «Тивали»: 11.30 — 19.30,

станция метро «Спортивная», выход на улицу Бельского: 12.00 — 15.00,

торговый центр «Скала»: 16.00 — 20.00,

улица Могилевская, 12, магазин «Дионис»: 15.00 — 19.00,

станция метро «Тракторный завод»: 15.00 — 20.00.

Агитационные пикеты вы узнаете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.