Агитационные пикеты «Европейской Беларуси»: появилось новое расписание
- 23.10.2019, 10:17
Их можно найти по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.
Гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводит пикеты в поддержку зарегистрированных в Минске кандидатов Оксаны Юшкевич, Павла Юхневича, Елены Терешковой, Валерия Бычковского, Артема Черняка и Ольги Николайчик, сообщает пресс-служба кампании.
На них можно получить наши информационные материалы, а также присоединиться к гражданской кампании.
Пикеты пройдут по следующему расписанию:
станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 11.00 — 19.00,
вход в торговый центр «Тивали»: 11.30 — 19.30,
станция метро «Спортивная», выход на улицу Бельского: 12.00 — 15.00,
торговый центр «Скала»: 16.00 — 20.00,
улица Могилевская, 12, магазин «Дионис»: 15.00 — 19.00,
станция метро «Тракторный завод»: 15.00 — 20.00.
Агитационные пикеты вы узнаете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.