Евродепутат от Литвы сравнил Островецкую АЭС и «Северный поток — 2» 1 23.10.2019, 16:55

Евродепутат от Польши Анна Фотыга и евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс

В оба проекта инвестирует Москва и оба угрожают безопасности.

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс сравнил проекты Островецкой АЭС и газопровода «Северный поток — 2», передает корреспондет Сharter97.org.

«Есть один проект — Северный поток-2, куда Кремль инвестирует 10 миллиардов долларов США, есть еще один проект — белорусская АЭС в Островце, на такую же сумму из Кремля. Оба угрожают нашей безопасности», — заявил Кубилюс на конференции в Страсбурге, организованной некоммерческой организацией «Свободная Россия».

Накануне председатель «Союза отечества — Христианских демократов» Габриэлюс Ландсбергис обратился к председателям правоцентристских партий Европейской народной партии с просьбой поддержать Литву в противодействии угрозе, создаваемой Островской АЭС. Ландсбергис отметил, что партнеры Литвы в ЕС должны быть проинформированы о позиции страны по вопросу строящейся в Беларуси атомной станции.

В письме также указывается, что Островецкая АЭС расположена слишком близко к одной из европейских столиц — Вильнюсу, и представляет угрозу не только для Литвы, но и для безопасности Европейского союза в целом.

«Строительство электростанции не соответствует требованиям Конвенции ESPOO, рекомендациям, сделанным после стресс-тестов, и нарушает основные положения Конвенции о ядерной безопасности. Единственный способ обеспечить безопасность — не допустить запуска Островецкой АЭС», — сказал Ландсбергис.

В апреле 2017 года парламент Литвы принял закон, запрещающий покупку электроэнергии с небезопасных атомных электростанций. Позднее Сейм также признал строящуюся в Островце АЭС небезопасной и угрожающей национальной безопасности Литвы, ее окружающей среде и здоровью жителей страны.

Литва неоднократно критиковала Беларусь за то, что та не обеспечивает безопасность строящейся в 50 км от Вильнюса АЭС.