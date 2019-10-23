В Украине запускают водительские права в смартфоне 3 23.10.2019, 17:11

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Кабинет министров уже утвердил пилотный проект закона.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 23 октября, пишет «Громадское».

Отмечается, что правительство одобрило ряд постановлений, которые позволят водителям не носить с собой водительские права. Их можно будет показать из специального приложения, которое обещают выпустить в ближайшее время.

«Наша цель до 2024 года все услуги перевести в онлайн», — сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Вместе с тем, в правительстве запустили ряд электронных услуг для водителей, в частности заказ номера автомобиля.

«Как это работает сейчас. При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня тех, которые были в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты — производители номеров. С принятием проекта это изменится, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком», — объяснили в Кабмине.

Также в правительстве инициировали отмену обязательной публикации законов и постановлений в правительственных газетах для того, чтобы они вступили в силу.

Ранее в правительстве анонсировали запуск электронного студенческого билета и водительских удостоверений. Помочь с этим проектом государству должен ПриватБанк.