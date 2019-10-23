Экс-министр спорта, которого Лукашенко уволил за коррупцию, устроился в Федерацию шахмат 4 23.10.2019, 18:29

Александр Шамко c гроссмейстером Борисом Гельфандом

Шамко нашел непыльную работу.

Как стало известно "БП", бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям и министр спорта Александр Шамко с недавнего времени работает первым заместителем председателя ОО "Белорусская федерация шахмат".

Руководит организацией – Анастасия Сорокина, племянница знаменитого гроссмейстера Виктора Купрейчика.

Александр Лукашенко уволил Александра Шамко с поста министра спорта в ферале прошлого года, когда за многочисленные факты коррупции был задержан директор Дворца спорта Сергей Пранович.

"Я не верю, что министр об этом не знал", — заявил тогда диктатор.

Лукашенко откомондировал генерал-майора внутренней службы в родное ведомство – МЧС. Но надолго Шамко там не задержался.

В начале этого года ходили слухи, что бывшего министра могут назначить новым генеральным директором "Минск-Арены". Но конкретных предложений занять какую-либо высокопоставленную должность чиновник так и не дождался.

Приход Шамко на работу в Федерацию шахмат – прямо скажем, далеко не самый престижный вид спорта в стране – не случаен. В должности министра он помогал Анастасии Сорокиной в организации турниров и даже был включен в исполком Федерации.

Уже несколько месяцев он работает ее первым замом.