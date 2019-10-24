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Противник завода АКБ под Брестом: Cитуацию в корне надо ломать

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  • 24.10.2019, 10:26
Противник завода АКБ под Брестом: Cитуацию в корне надо ломать
Владимир Мороз

Перемены зависят не от разговоров на кухне.

Мастер по производству мебели, активный участник протестов против строительства аккумуляторного завода в Бресте Владимир Мороз, который зарегистрирован кандидатом от ОГП, поделился с «Салiдарнасцью», как и с чем участвует в избирательной кампании.

— О том, что проводится кампания против строительства аккумуляторного завода, узнал от своих знакомых. Пришел посмотреть, когда проводились первые собрания на площади. Ни о каких плакатах, лозунгах и речи не было. Я просто стоял в стороне и наблюдал.

В первый же день меня скрутили и уложили лицом на асфальт, а потом отвезли в Ленинский РОВД и обвинили в организации несанкционированного митинга. Ночь я провел в ИВС. А утром меня отвезли в суд, где милиционер дал показания, что я стоял с плакатом и выступал против действующей власти. Мои показания во внимание никто не принял.

В итоге был штраф, а в областном суде, куда я подал апелляцию и где была возможность посмотреть видео с площади (там четко видно, что я стою в стороне, без плаката, и не произношу никаких речей), это решение оставили в силе.

***

— Когда я начал выдвижение в депутаты, мне неоднократно звонили какие-то люди. Работники органов приходили ко мне на работу и говорили моему начальнику, что я нарушаю закон, выхожу на несанкционированные акции. Хотя никакие акции мы давно не проводим. Просто собираемся по воскресеньям на площади покормить голубей.

***

— Когда мы стали дежурить возле завода, фиксировать грубейшие нарушения природоохранного законодательства и направлять эти материалы в различные инстанции, нам приходили ответы, что нарушений не выявлено. Потом, когда власть вроде бы стала нас слышать, начались какие-то непонятные игры вокруг предприятия.

По документам его не сдали в эксплуатацию, но несколько десятков человек, официально трудоустроенных работников, каждый день приходят на работу. Что они там делают?

Практически ежедневно мы фиксируем вывоз продукции за пределы завода. Нам приходят официальные ответы: «Это продукция Пинского завода (также принадлежащего ООО «АйПаэур»), которая здесь тестировалась». Ну, просто абсурд какой-то.

***

— Лукашенко заявил, что он по проблеме завода на стороне людей. Но пока это слова. Официально предприятие не закрыто — оно продолжает функционировать, пусть и в ограниченном режиме. А наших активистов по-прежнему задерживают только за то, что они выходят на улицу с шариком или в майке с надписью «Стоп, завод!». Оказывается колоссальное давление. Я не хочу, чтобы это продолжалось в нашей стране.

После критики Лукашенко противнику аккумуляторного завода передали «привет» из Следственного комитета

***

— Вы знаете, раньше я был далек от политики, как и подавляющее большинство наших людей. Но есть поговорка: если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Так в Беларуси и получается.

Люди пассивны, особо не хотят во что-то вникать. Но когда дело касается непосредственно их — ситуация меняется. Наверное, так устроен человек.

Мы пока ходили по квартирам, собирая подписи, убедились в этом еще раз. Казалось, парадокс: с одной стороны, люди нас поддерживают, даже говорят: «Спасибо, что взялись за решение этой проблемы»; а с другой — многие из них очень апатично настроены и не сильно-то верят в перемены.

Но перемены сами по себе не происходят. Они зависят от каждого из нас — от разговоров не на кухне, а публичных, в рамках закона. Хотя законы, к сожалению, как убедился сам, у нас зачастую и не работают. И с этим тоже надо что-то делать.

***

— Мне приходилось бывать в Польше, Германии… Там тоже есть порядок проведения массовых мероприятий. Но он не нацелен на то, чтобы препятствовать гражданам в выражении собственного мнения.

А у нас все сделано так, что если человек поднял голову, то должен обязательно по ней получить. Это в корне надо ломать.


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