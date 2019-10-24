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Санта-Барбара минского «Динамо»: за сутки клуб несколько раз «сменил» владельцев

  • 24.10.2019, 11:02
Санта-Барбара минского «Динамо»: за сутки клуб несколько раз «сменил» владельцев

Снова то айтишники, то российский олигарх.

Минское «Динамо» и новые владельцы – главная сага белфутбола прямо сейчас. О больших переменах в столичном клубе впервые заговорили после ужаса в Петербурге 1:8, пишет by.tribuna.com.

И вот уже больше года несчастное «Динамо» живет в неведении. Кому только «бело-голубых» не отдавали:, бывшему компаньону Юрия Чижа Владимиру Япринцеву, нескольким айтишным фирмам, российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Крутилась даже идея слияния «Динамо» с «Минском». В итоге в конце мая клуб окончательно забрали у Юрия Чижа – суд решил, что бизнесмен 20 лет владел клубом незаконно.

Под опеку динамовцев взял Мингорисполком. Босс АБФФ заверил, что город клуб не бросит и позаботится о нем. По крайней мере, пока не найдется желающий его принять. Ориентировочно, содержание «Динамо» владельцу обойдется в 10 миллионов долларов в год.

В среду Санта-Барбара возобновилась. Потенциальные хозяева «Динамо» все те же, но за сутки они сменились аж четыре раза!

Напомним, Михаил Гуцериев – один из самых состоятельных бизнесменов России и близкий друг Лукашенко (его личное состояние оценивается в 3,8 миллиардов долларов). Летом от россиянина Лукашенко получил в подарок бронированный лимузин стоимостью 2 миллиона долларов.

В последнее время Михаил Сафарбекович активно ведет дела в Беларуси. Россиянин строит бизнес-центры и отели в Минске, инвестирует в ПВТ, его «Славкалий» строит калийный комбинат в Минской области, а «Славнефтехим» (дочернее предприятие «РуссНефти») поставляет нефть белорусским НПЗ.

Состояние клана Гуцериевых оценивается в 5,69 миллиарда долларов, что делает его семью самой богатой в стране. Но в последнее время у Михаила Сафарбековича не все ладно. Недавно у бизнесмена насчитали долгов почти на 15 миллиардов долларов разным банкам – это примерно 1 процент от активов всей банковской системы России. Впрочем, источники журнала Forbes уверяют, что такая сумма не пугает ни предпринимателя, ни тех, кому он должен: все его кредиты зарезервированы, а активы исправно работают и генерируют доход.


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