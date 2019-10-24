Это фиаско, Саша 30 24.10.2019, 11:34

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Результаты переписи в Беларуси рисуют от балды.

Публикация в Telegram-канале NEXTA о провале переписи населения в Шкловском районе вызвала небывалый резонанс: ко всем участникам райисполкомовского чата приехала милиция. Берут объяснения. Не о том, как провалили перепись, а о том, как эту информацию слили в сеть.

В других регионах уже и сами организаторы не скрывают, что все это — заведомо провальная имитация. И прямо советуют переписчикам не напрягаться, а максимально беречь свое здоровье. Из какого региона скриншот — извините, не скажем. Да и в большинстве — те же настроения.

А вот в налоговой инспекции заставили сотрудников, не прошедших перепись, писать объяснительные.

Причина, по которой перепись придется или объявлять несостоявшейся, или просто рисовать результаты "от балды", очевидна: рассчитывали на массовое заполнение анкет через интернет, но туповатая система идентификации не пускала даже тех, кто хотел. А переписчиков с планшетами в таком количестве и не готовили.

Это фиаско, Саша