Леонид Кулаков: Введение лицензий для таксистов ничего не даст

Леонид Кулаков: Введение лицензий для таксистов ничего не даст4
- 24.10.2019, 12:37
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Они и дальше будут диктовать свои тарифы.
Минтранс предложил возобновить выдачу лицензий всем таксистам, в том числе Uber и «Яндекс.Такси». Улучшит ли данная мера качество перевозок пассажиров? Поможет ли это в регуляции справедливых тарифов на поездки в такси?
Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал активист «Европейской Беларуси», таксист с 20-летним стажем Леонид Кулаков:
- В Беларуси очень много такси и их количество нужно урезать. Что касается «Яндекс.Такси» и Uber — это не такси. В этих сервисах водители работают по договору-подряда и там не заполняют документы о пассажироперевозках. И возможное введение лицензий в этом случае ничего не даст.
Вопросы, касаемые регуляции цен на перевозки, должны решаться конкретно в Министерстве транспорта, которое и должно устанавливать таксы. Те перевозчики, которые открыли ИП, они вправе сами устанавливать любые цены. Поэтому, пока не будет регуляции тарифов на перевозки пассажиров, как в случае с общественным транспортом, частные перевозчики и дальше будут изменять цены по своему усмотрению.