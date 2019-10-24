В России программу Малахова о прорыве дамбы под Красноярском сняли с эфира 2 24.10.2019, 12:41

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В программе могли быть правдивые данные о жертвах трагедии.

Российский государственный телеканал "Россия 1" отменил показ передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", участники которой обсуждали катастрофу на золотом прииске под Красноярском 19 октября. Об этом сообщил сайт "Открытые медиа". В ходе передачи называли большее число погибших и говорили о наличие ртути в воде, сообщает "Радио Свобода".

Программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" о гибели старателей показали 21 октября в Сибири и на Дальнем Востоке. В европейской части страны и Москве ее сняли с эфира. Телеканал также удалил запись программы со своих интернет-ресурсов. Пресс-служба ВГТРК по телефону отказалась объяснить изданию причины такого решения.

Позже телеканал "Россия 1" сообщил, что программу о гибели старателей не снимали с эфира, поскольку ее показ на европейской части страны не планировался.

Участник передачи рассказал "Открытым медиа", что в ходе съемок называлось большее число жертв, чем в официальной версии.

Красноярское издание NGS24 сообщило, что Малахов в студии рассказал о пробах воды реки Сейбы, где находится прииск. В них обнаружено многократное превышение норм содержания ртути. Это может свидетельствовать о запрещенном методе добычи золота, опасном для людей и окружающей среды.

Местное издание также опубликовало фрагменты программы, где участник поисково-спасательных работ на прииске, волонтер Евгений Лунев рассказал, что когда медики приехали на место, там было не менее 20 тел погибших. Он добавил, что, по данным работников прииска, золотодобычей на реке Сейба занимались 170 человек.

Разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае произошло 19 октября ночью. Вода затопила два рабочих общежития. Официально сообщили о 18 погибших в результате аварии.

Золотодобывающая артель принадлежит холдингу "Сибзолото". При этом местные власти заявили, что прорванная дамба не была зарегистрирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Был задержан директор компании – собственника артели "Сисим" Максим Ковальков, горный мастер Евгений Александров и начальник участка Андрей Еганов. Их подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, на время следствия их отправили в СИЗО.