Не пилите, Шура

Не пилите, Шура1
- Телеграмм-канал «Серпом По»
- 24.10.2019, 13:42
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Чудная есть страна, Господи!
«Никаких запретов на использование Telegram нет. Суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться», - заявил замминистра связи Волин.
Чудна страна наша, Господи!
В обычных странах все, что не запрещено, разрешено.
В России не так. Под запретные действия попадает и то, что разрешено даже Конституцией. Например, прописанное 31 статьей право на мирные митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.
Зато то, что запрещено, оказывается, разрешено. Тот же Телеграм официально заблокирован в России уже почти 1,5 года. Но, как пояснили россиянам сначала пресс-Песков, теперь связист Волин, читайте и пишите «в телеге» спокойно, дорогие, ничего вам за это не будет.
А как же злобные террористы, которых нужно дешифровывать? А потраченные на бессмысленные попытки блокировки миллиарды? Это просто новый способ распила казенного бабла? Может, хватит?
А то Шура Жаров, бедняга, уже умучился пилить.
Телеграмм-канал «Серпом По»