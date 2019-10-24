Не пилите, Шура 1 Телеграмм-канал «Серпом По»

24.10.2019, 13:42

2,443

Карикатура: Сергей Елкин

Чудная есть страна, Господи!

«Никаких запретов на использование Telegram нет. Суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться», - заявил замминистра связи Волин.

Чудна страна наша, Господи!

В обычных странах все, что не запрещено, разрешено.

В России не так. Под запретные действия попадает и то, что разрешено даже Конституцией. Например, прописанное 31 статьей право на мирные митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.

Зато то, что запрещено, оказывается, разрешено. Тот же Телеграм официально заблокирован в России уже почти 1,5 года. Но, как пояснили россиянам сначала пресс-Песков, теперь связист Волин, читайте и пишите «в телеге» спокойно, дорогие, ничего вам за это не будет.

А как же злобные террористы, которых нужно дешифровывать? А потраченные на бессмысленные попытки блокировки миллиарды? Это просто новый способ распила казенного бабла? Может, хватит?

А то Шура Жаров, бедняга, уже умучился пилить.

Телеграмм-канал «Серпом По»