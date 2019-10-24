Названы лучшие американские комедии 24.10.2019, 14:45

Эти фильмы поднимут вам настроение.

Представляем лучшие американские комедии текущего года. Они уже вышли в прокат и изрядно повеселили зрителей, принеся доход создателям и известность актерам, которые в них играли. В 2019 году в США вышли как картины, снятые как комедии, так и на стыке жанров: боевика, фантастики, ужасов и так далее. Расскажем подробнее об американских комедийных картинах текущего года, пишет сайт nur.kz.

По подсчетам специалистов ежегодно в США снимают более 600 картин различных жанров. На их производство тратятся десятки миллиардов долларов. Фильмы-комедии — это лишь небольшая доля в огромном кинопроизводстве Америки.

По данным «Википедии», в 2019 году в США снято чуть более 40 комедийных фильмов. Из них семь — это продолжение известных франшиз. Кинокритики отмечают, что с конца 2000-х жанр переживает не лучшие времена и смешные американские комедии все реже выходят на экраны.

Вот топ американских комедий 2019 года:

«Отпетые мошенницы»

Ремейк картины «Отпетые мошенники» (1988), которая в свое время была номинирована на «Золотой глобус». Интересно, что «Отпетые мошенники» также не оригинальный фильм. Это был ремейк картины «Сказки на ночь» (1964). При этом на IMDb самый высокий рейтинг именно у фильма 1988 года — 7,4. Оригинал 1964-го получил 6,8 балла, а «Отпетые мошенницы» лишь 5,3 балла.

О планах запустить ремейк кинокомпания MGM объявила в 2016 году. Тогда же стало известно, что новая картина будет женской версией истории. В 2017 году, когда началась работа над фильмом, он получил название «Грязные женщины». В процессе съемок его изменили на «Hustle» — ‘мошенничество’. Только в русском варианте фильм получил название «Отпетые мошенницы».

Комедии редко получают одобрительные отзывы критиков. Они прохладно восприняли выход фильма. А зрителям картина понравилась. Об этом свидетельствуют результаты кассовых сборов. В день премьеры «Отпетые мошенницы» заработали $4 млн, а по результатам премьерного уик-энда были третьими с $13,5 млн, уступив первенство блокбастерам «Мстители: Финал» и «Покемон. Детектив Пикачу». Всего в мировом прокате фильм заработал $95 млн, что в 4,5 раз превышает его бюджет.

Действие картины, как и в оригинальном фильме «Сказки на ночь», происходит на французском курорте, а основной сюжет повторяет историю «Отпетых мошенников» (1988) и рассказывает о соревновании двух мошенниц.

«Плюс один»

Лучшие современные комедии нередко сравнивают с успешными картинами прошлых лет. Так, «Плюс один» критики назвали «Когда Гарри встретил Салли» для нового поколения. Тем более что главную роль в фильме исполнил Джек Куэйд — сын Мег Райан — актрисы, сыгравшей в «Когда Гарри встретил Салли» (1989).

Фильм с Мег получил BAFTA, был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Успех картины с участием ее сына кажется более скромным. Она получила приз зрительских симпатий на фестивале «Трайбека» весной 2019 года.

И зрители, и критики сошлись во мнении, что картина оживила жанр романтической комедии и смогла преодолеть его основные штампы. Ее рейтинг на IMDb — 6,6. На Rotten Tomatoes картина получила 90% свежести. В августе 2019 года права на фильм приобрел стриминговый сервис Hulu. С того времени картина доступна его пользователям.

Сюжет рассказывает о Бене и Эллис. Они холосты, но постоянно получают приглашения на свадьбы друзей с пометкой «плюс один». Чтобы избежать неловких ситуаций и не искать спутников на вечер, герои решают выдать себя за влюбленную пару. Из-за этого они попадают в различные комедийные ситуации.

«Смеяться последним»

Фильм, в котором главные роли исполнили легенды американского кино 71-летний Ричард Дрейфус — обладатель таких главных кинопремий мира, как «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, а также 75-летний Чеви Чейз — дважды номинант на «Золотой глобус», обладатель трех «Эмми», комик, без которого невозможно представить лучшие комедии США 1980-х. Для Чейза это первая главная роль за прошедшие 19 лет. Последний раз его приглашали сыграть ведущего персонажа в картине «Снежный день» (2000).

Картина вышла на «Нетфликс» в начале 2019 года и рассказывает о Бадди — престарелом комике, ушедшем на пенсию 50 лет назад. Его находит в доме престарелых бывший менеджер Эл и уговаривает сбежать и отправиться в последнее гастрольное турне. Рейтинг картины на IMDb — 5,6.

«Системное безумие»

Джейсон Мьюз известен как Джей — герой культовых фильмов Кевина Смита. В картине «Системное безумие» он попробовал себя в качестве режиссера. Конечно, не обошлось без участия Кевина Смита, который вернулся к амплуа Молчаливого Боба.

Смит и Мьюз сняли лучшие комедии 1990-х вместе и продолжают сотрудничать. Фильм посвящен Стэну Ли, который работал с парнями над картиной «Лоботрясы» (1995). В мае права на трансляцию комедии приобрел стриминговый сервис Cinedigm. Ее рейтинг на IMDb — 5,8.

Действие картины разворачивается в альтернативной реальности, где Кевин Смит — популярная кинозвезда. К нему за помощью обращается Джейсон Мьюз. Он устал от амплуа комика и хочет изменить направление собственной карьеры. Смит рассказывает Мьюзу о своей методике, и тот начинает следовать ей буквально, попадая в различные неприятности и постепенно сходя с ума.

«Летняя ночь»

Лучшие комедии американские прокатные компании покупают еще на стадии производства. Путь фильма «Летняя ночь» к зрителю оказался более тернистым. Он был снят за 19 дней осенью 2017 года в Атланте.

Лишь год спустя права на его прокат приобрела Samuel Goldwyn Film — это компания, которую основал Сэмюэль Голдвин-младший — сын одного из создателей MGM. Но в отличие от MGM Samuel Goldwyn Film специализируется на арт-хаусных, независимых и иностранных картинах.

Премьера состоялась на кинофестивале в Атланте весной 2019 года, а в июле фильмы вышел в широкий прокат. Сюжет комедии обыгрывает тему взросления. Герои картины — Сет и Джеймс — застряли в студенческой юности. У них хорошая работа и серьезные отношения, но они по-прежнему ходят по барам и отрываются так же, как и в колледже.

Они решают посетить вечеринку в популярном баре The Alamo, но накануне их подруги преподносят им неприятный сюрприз. Друзьям предстоит сделать нелегкий выбор между тусовкой и спасением собственных отношений.

«Та еще парочка»

Критики спорят о том, насколько актуальны в наши дни романтические комедии. Американские кинематографисты же продолжают снимать их с завидным упорством. Съемки картины «Та еще парочка» начались еще осенью 2017 года, а последние сцены были сняты в начале 2019 года.

Фильм изначально назывался «Фларски» по фамилии главного героя, которого сыграл Сет Роген. После завершения съемок в январе 2019 года картину переименовали в «Long Shot», что в переводе означает ‘мало шансов’. В русскоязычном переводе картина получила название «Та еще парочка».

Экранную пару комику Сету Рогену составила Шарлиз Терон. Внимательные фанаты подсчитали, что в фильме герой Рогена рассказал, как в 1991 году ему было 13, а героине Терон — 16 лет. Исходя из этого в момент, когда происходят основные события фильма, героям по 41 и 44 года соответственно. Ко времени съемочного процесса в реальной жизни Сету исполнилось лишь 35 лет, а Шарлиз — 41.

Сюжет рассказывает о двух непохожих людях — Шарлотте и Фреде. Она — госсекретарь с президентскими амбициями. Он — безработный журналист. Шарлотта нанимает Фреда спичрайтером, и отношения между ними выходят за пределы профессиональных. В один прекрасный момент ей предстоит сделать выбор между карьерой и чувствами.

«Чего хотят мужчины»

Еще один ремейк популярного фильма, в котором поменяли не только пол, но и расу героев. В 2000 году на экраны вышел фильм «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном в главной роли. Картина была номинирована на «Золотой глобус» и собрала в прокате $374 млн, что в 5,3 раза превысило ее бюджет.

В 2017 году компания Paramount объявила о создании ремейка. Его премьера состоялась в феврале 2019-го. В первый премьерный уик-энд «Чего хотят мужчины» вышел на второе место по результатам кассовых сборов. Всего же в прокате картина собрала $72,2 млн, что почти в четыре раза превысило производственный бюджет.

Следует отметить, что, по сравнению с оригиналом, он был меньше на $50 млн. Поменьше оказался и рейтинг картины на IMDb — 5,1. Оригинальная картина получила 6,4 балла.

Если герой оригинального фильма — белый мужчина в исполнении Мела Гибсона — работал в рекламном агентстве и пытался понять женскую аудиторию, то в ремейке Али (ее играет Тараджи Херсон) — темнокожая женщина — спортивный агент, которая намерена стать партнером в собственной фирме. Герой Гибсона получал возможность слышать мысли женщин после удара электрическим током. Али получила дар от экстрасенса.

«Мелкая»

В 1988 году на экраны вышел фильм «Большой», в котором главную роль исполнил Том Хэнкс. При бюджете в $18 млн картина заработала $151 млн, получила «Золотой глобус», была дважды номинирована на «Оскар».

«Мелкая» формально не является ремейком, но использует те же сюжетные ходы. Бюджет картины составил $20 млн, но в прокате ей не удалось повторить результат «Большого» (1988). Она заработала лишь $48,8 млн. Из них $40,7 млн дали американские зрители. В дебютный уик-энд картина показала неплохой результат, став второй после «Шазама!», чей бюджет был в пять раз больше.

Сюжет рассказывает о Джордан — успешном руководителе компании, которая забыла обо всем, кроме работы, и грубо ведет себя с окружающими. При этом в детстве Джордан часто становилась жертвой школьных хулиганов.

Однажды она просыпается в теле подростка и вынуждена вернуться в школу. Ей снова предстоит пережить унижения и постараться не потерять собственную компанию.

«1+1: Голливудская история»

Американский ремейк французского фильма 2011 года. Оригинал, по данным IMDb, собрал 38 призов, был номинирован на «Золотой глобус» и BAFTA. Ресурс поставил его на 40-ю строчку в перечне 250 лучших лент. Его рейтинг — 8,5.

Еще в 2011 году права на американскую версию приобрела компания Харви Вайнштейна. В 2016-м стало известно, что главную роль исполнит Брайан Крэнстон, а спустя год к актерскому составу присоединилась Николь Кидман.

Премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в 2017 году. Но из-за скандала с Харви Вайнштейном фильм так и не попал в мировой прокат. В 2018-м права на прокат приобрела компания STX, потратив на продвижение картины и рекламу сумму, равную ее производственному бюджету — $37 млн.

В январе 2019 года фильм вышел в американский прокат и за первый день заработал $7 млн. По результатам премьерного уик-энда он обошел «Аквамена», который три недели удерживал первенство по результатам кассовых сборов. Критикам фильм не понравился. На Rotten Tomatoes его рейтинг одобрения 40%. Но в прокате картина собрала $122,8 млн.

«Винная страна»

Фильм «Нетфликс», который собрал в актерском составе семь главных исполнительниц культового шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Картина появилась на стриминговом сервисе в мае 2019 года. На Rotten Tomatoes у нее 66% рейтинг одобрения. На IMDb у картины 6,4 балла.

Сюжет рассказывает о подругах, которые решили отпраздновать 50-летний юбилей одной из них в долине Наппы, известной своими виноградниками и винным производством. Но расслабиться и выпить им не позволяет Эбби — подруга, которая организовала поездку. Она заставляет придерживаться строго графика.

Оказывается, Эбби потеряла работу и пытается компенсировать случившееся, контролируя подруг. По мере развития сюжета выясняется, что проблемы есть у каждой из героинь. Они попадают в смешные и грустные ситуации, и до конца не известно, останутся ли они подругами после поездки.

Американские кинопроизводители продолжают радовать зрителей комедиями различных направлений — от романтических до подростковых и пародийных. В 2019 году зрителям есть из чего выбрать. В списке каждый найдет комедию по собственному вкусу.