Экспорт нефтепродуктов из Беларуси упал на 16% 24.10.2019, 15:41

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Всему виной — форс-мажор на нефтепроводе «Дружба».

Беларусь в январе-августе 2019 года экспортировала 7,1 млн тонн нефтепродуктов, что на 15,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в материалах Белстата, пишет «Интерфакс».

В соответствии с данными Белстата, в августе экспорт нефтепродуктов составил 0,95 млн тонн против 0,9 млн тонн в июле и 0,68 млн тонн в июне. Таким образом, в августе закрепилась тенденция восстановления среднемесячного экспорта нефтепродуктов на уровне 1 млн после падения в апреле-июне. Снижение экспорта нефтепродуктов было вызвано нефтяным форс-мажором из-за поставок загрязненной хлоридами нефти из РФ.

В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов за январь-август снизился на 18,4% до $3,63 млрд. Средняя цена экспорта в январе-августе составила $511,1 за тонну (снижение на 3,3%).

В структуре экспорта за январь-август поставки в страны ЕС составили 4,8 млн тонн (снижение на 20,2%) на $2,22 млрд (на 23,1% меньше). За отчетный период поставки белорусских нефтепродуктов в Украину снизились на 3,3% до 2,16 млн тонн, в стоимостном выражении экспорт в Украину сократился на 9,3% до $1,3 млрд.

За январь-август Беларусь экспортировала 963,6 тыс. тонн нефти собственной добычи (снижение на 11,5%), в стоимостном выражении экспорт нефти собственной добычи уменьшился на 20,3% - до $428,4 млн при снижении средней цены экспорта на 8,9% до $444,6 за тонну.

Объем экспорта нефти в августе снизился до 209,9 тыс.тонн с 265 тыс. тонн в июле. В июне поставки нефти из Беларуси за границу составляли 100 тыс.тонн, в мае экспорт был приостановлен в связи с апрельским загрязнением нефтепровода «Дружба».

Беларусь в 2018 году сократила экспорт нефтепродуктов на 3,1% до 11,93 млн тонн. Экспорт нефти собственной добычи составил 1,64 млн тонн, увеличившись на 1,2%.

Как сообщалось, в конце апреля Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов из-за поставок некачественной нефти из РФ и необходимости удовлетворения потребностей внутреннего рынка в условиях сокращения нефтепереработки. Концерн «Белнефтехим» объявил о снятии ограничений на экспорт 21 мая.

Также Беларусь была вынуждена приостановить экспорт нефти собственной добычи из-за загрязненности нефтепроводов. Ранее также сообщалось, что экспорт нефти из Беларуси был возобновлен в июне.

Концерн «Белнефтехим» в сентябре сообщал, что белорусские НПЗ смогут по итогам 2019 года обеспечить ранее запланированный объем экспорта нефтепродуктов на уровне 11 млн тонн, несмотря на форс-мажор на нефтепроводе «Дружба». Также «Белоруснефть» наверстывает отставание по экспорту белорусской нефти и прогнозирует выход на плановые поставки в ноябре.