Глава фракции «Слуга народа» проходит проверку на детекторе лжи: онлайн трансляция 13 24.10.2019, 16:36

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Давид Арахамия

Результаты теста будут известны в понедельник.

В Украине председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг, 24 октября, пришел на прохождение проверки полиграфом, пишет apostrophe.ua.

Эта процедура связана с коррупционным скандалом в Верховной Раде.

Трансляцию в прямом эфире ведет канал "Свободный".

Арахамию через ряд вопросов проверят на предмет возможных получений нардепами от "Слуги народа" взяток за голосования.

Накануне тест на полиграфе прошел нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Результаты теста как Дубинского, так и Арахамии будут известны в понедельник, 28 октября.