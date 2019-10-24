На пикетах «Европейской Беларуси» минчане делают фото с национальной символикой 24.10.2019, 18:22

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Пикеты сегодня проходят по всему Минску.

Многие жители города подходят к активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь», чтобы сделать фото с бело-красно-белым флагом и «Погоней», передает пресс-служба гражданской кампании.

- Это редкая возможность — увидеть нашу символику на улицах. Спасибо вам за то, что вы ее нам дали, - сказал один из прохожих участникам пикета на проспекте Независимости.

Напомним, в субботу, 26 октября в Минске пройдет легальная встреча с кандидатами в депутаты от «Европейской Беларуси» Павлом Юхневичем, Артемом Черняком, Оксаной Юшкевич, Еленой Терешковой и Ольгой Николайчик.

Место проведения - вход в торговый центр «Тивали» (улица Притыцкого, 29, станция метро «Спортивная»). Начало — в 16:00.