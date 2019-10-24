Защитник «Немана»: Сейчас хоккеисты зарабатывают почти так же, как люди рядовых профессий 1 24.10.2019, 18:58

Никита Крыскин

Никита Крыскин порассуждал о заработках белорусских хоккеистов.

Защитник гродненского "Немана" Никита Крыскин порассуждал о заработках белорусских хоккеистов.

- В КХЛ зарплатный минимум установили на 4800 долларах. В экстралиге, конечно, платят куда меньше. Можете сказать, насколько?

- Ну, это нужно спрашивать скорее у игроков экстралиги Б, того же "Витебска", например. Даже не могу представить, насколько это мало.

- То есть утверждение, что хоккеисты — это состоятельные люди, не больше, чем миф?

- Сейчас хоккеисты зарабатывают почти так же, как люди рядовых профессий. И я говорю про "потолок" зарплат. Думаю, бизнесмены зарабатывают в разы больше. Вообще не советую выбирать хоккей исключительно как способ зарабатывания денег, это неправильно. Ребенок, который впоследствии хочет стать профессиональным игроком, должен быть увлечен хоккеем, буквально жить им. Если единственным стимулом будут деньги, ничего толкового не получится, — приводит слова игрока grodnonews.by.