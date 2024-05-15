Украинские нацгвардейцы ликвидировали 20 оккупантов на Харьковщине 15.05.2024, 19:40

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«Демобилизация» оккупантов длилась час.

Бойцы Национальной гвардии Украины ликвидировали группу российских штурмовиков в Харьковской области, состоявшую из 20 солдат. Как отметили в Нацгвардии, группу штурмовиков РФ ликвидировали бойцы 2 отдельного отряда Центра спецназначения «Омега».

Об этом сообщает Нацгвардия Украиниы в телеграм-канале.

«Используя FPV и дроны-бомберы, за час была ликвидирована группа из 20 штурмовиков», - сказано в сообщении.