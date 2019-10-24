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В Cухарево землю, которую годами свозили со строек метро, впишут в новый квартал

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  • 24.10.2019, 19:48
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В Cухарево землю, которую годами свозили со строек метро, впишут в новый квартал
Место, где предполагается расположить застройку. Это на улице Горецкого, со стороны заправки «Белоруснефть».
Фото: Яндекс. Панорамы

Застройка расположится в районе улиц Янковского и Максима Горецкого.

В Минске появится квартал в районе улицы Горецкого, который впишут в «горный» рельеф. Документ на этот счет опубликован на Национальном правовом портале.

Застройка расположится в районе улиц Янковского и Максима Горецкого. Градостроительный проект детального планирования для этой территории разработан и утвержден, передает tut.by.

Сейчас там пустырь, где дирекция по строительству Минского метрополитена складирует отвалы грунта. Завершатся работы на площадке к августу 2020 года: получится насыпь высотой около 30 метров.

Схема детального плана

«Проектом предусмотрено максимальное использование склонов существующего рельефа и подземного пространства. Рекомендуется создать террасированную планировочную структуру района с размещением встроенных в откосы многоуровневых объектов хранения автотранспорта и общественных объектов», — сказано в документе.

Часть высокоплотной застройки рекомендуется интегрировать в ландшафт. Для этого предлагается использовать террасы, пандусы, лестницы, подпорные стенки.

Есть рекомендации использовать естественные материалы для отделки зданий, озеленение вертикальных и горизонтальных поверхностей.

«Строительство террасных домов обеспечивает высокую плотность застройки с сохранением высокого уровня комфортности. Для защиты внутридворовых пространств от действия транспортных магистралей и прилегающей производственной застройки, рекомендуется повышать этажность к центру планировочных образований», — написано в проекте.

Помимо жилья, предусмотрено строительство детского сада, школы, социальных и торговых объектов.

Реализовать проектные решения планируют до 2030 года.


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