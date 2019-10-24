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Активист «Европейской Беларуси» поймал фальсификаторов с поличным

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  • 24.10.2019, 20:08
  • 5,724
Активист «Европейской Беларуси» поймал фальсификаторов с поличным
Арсений Чигирь

Члены избиркома Бобруйского Первомайского округа №79 допустили ошибку, которая выдала их с головой.

Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Арсений Чигирь вчера получил первое предупреждение. Сегодня в избирательной комиссии Бобруйского Первомайского округа №79 ему выдали его в письменном виде, передает пресс-служба гражданской кампании.

Когда активист начал читать документ, то с удивлением обнаружил, что вместо его фамилии так указана фамилия Артема Черняка — представителя «Европейской Беларуси», который баллотируется в Минске по Партизанскому округу №110.

- Мы уже видим, что каждый день кандидатам в депутаты от «Европейской Беларуси» выдают по несколько предупреждений по абсурдным поводам. Думаю, что в избирательных комиссиях тех округов, где баллотируются представители нашей команды, есть ее полный список. И скорее всего, он составлен в алфавитном порядке, фамилии Чигирь и Черняк находятся рядом. Члены избиркома просто скопировали не ту фамилию.

Второй вариант - предупреждения пишутся по шаблону, фамилию забыли поменять. Артем Черняк как раз получил предупреждение за пару часов до меня.

Другого логичного объяснения, почему меня перепутали с кандидатом, который баллотируется в Минске и — какое совпадение! - тоже представляет «Европейскую Беларусь», я не вижу.

Очевидно, решение о массовых предупреждениях и снятии представителей нашей команды принималось централизованно и на высоком уровне. Также очевидно, что представителей властей бесит и наша активность и наши лозунги и требования. Значит, будем продолжать двигаться в том же направлении.

Лукашенко должен уйти!


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