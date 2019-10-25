$1000 за билет: новый рекорд Беларуси 9 25.10.2019, 22:54

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Анна Нетребко

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Белорусы раскупили дорогие билеты на концерт мировой оперной звезды.

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова состоится 25 октября в Большом театре Беларуси. Анна Нетребко - мировая оперная звезда (сопрано), выступает на ведущих площадках.

По информации сайта Kvitki.by, самый дешевый билет на концерт Нетребко и Эйвазова стоил 159 рублей, а самый дорогой и вовсе 2200 рублей - это, между прочим, две средние зарплаты белоруса! Цена не отпугнула поклонников оперы. В кассе рассказали, что в партер билеты раскуплены уже давно. Да и более дешевые квитки тоже уже разошлись: в продаже остался всего один билет за 655 рублей, пишет kp.by.

- Билеты раскуплены, это говорит о том, что артист ожидаемый, артист высокого уровня. Значит, зритель готов пожертвовать чем-то ради посещения его концерта, - сказали представители организаторов.

Комментировать стоимость билетов они отказались.

«До того самые дорогие квитки были на Стинга, 400 - 500 долларов»

По словам организатора музыкальных фестивалей, есть формула, которая позволяет рассчитать стоимость билета.

- Она складывается из гонорара артиста и его райдера, аренды площадки, налоговой базы. А дальше, в зависимости от аппетитов промоутеров, закладывается прибыль. Обычно 70 - 80% заполнения зала - это выход организаторов в ноль. При аншлаге промоутеры, конечно, получают прибыль. Но нужно понимать, что это рисковый бизнес. Когда я читаю комментарии о жадности организаторов, мне всегда хочется сказать: пробуйте. Успешных промоутеров в Минске не так много. Я знаю судьбы, когда люди пошли в этот бизнес, а в итоге продали свою квартиру, - сказал Руслан Стариковский, музыкальный продюсер, организатор фестиваля «Рок за Бобров».

На цену билетов влияет и размер площадки - чем она больше, тем дешевле билет. Так получается за счет большего количества людей. Поэтому если бы та же Анна Нетребко выступала, например, в «Минск-Арене», билеты стоили бы дешевле.

Билет стоимостью в 1000 долларов он назвал рекордным для Беларуси. По его оценке, последний раз самые дорогие квитки были на концерт Стинга - они стоили 400 - 500 долларов. Однако сказать, что этот рекорд как-то повлияет на ценовую политику в этой сфере, нельзя: все же выступление оперной дивы - продукт уникальный.

Сколько сейчас стоят билеты на других исполнителей?

В начале ноября в «Минск-Арене» впервые за десять лет даст сольный концерт Алла Пугачева. Ценник на ее юбилейный концерт в Москве был до $3000. Но в Минске самый дорогой квиток стоит 250 долларов. По информации Ticketpro, почти весь партер уже распродан, как, впрочем, и большинство других билетов.

В середине ноября в «Минск-Арене» выступят Scorpions, самый дорогой билет на них стоит 234 рубля, лучшие места уже распроданы. Цена билета на «Машину времени» во Дворце Республики достигает 213 рублей, в продаже их еще немало.

Сольное выступление Энрике Иглесиаса в «Минск-Арене» состоится в декабре. Билеты доходят до 354 рублей, и пока на площадке масса свободных мест.

Не столь кусачими выглядят цены и на другие оперные события. Так, на премьеру «Анны Карениной» в Большом театре самый дрогой билет обойдется в 140 рублей, но, к слову, и здесь большинство квитков уже распродано.