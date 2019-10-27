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Гандбол: сборная Беларуси выиграла у Литвы в товарищеском матче

  • 27.10.2019, 14:03
Гандбол: сборная Беларуси выиграла у Литвы в товарищеском матче

Самыми результативными игроками стали Андрей Юринок и Артем Королек.

Мужская сборная Беларуси нанесла поражение команде Литвы во втором товарищеском матче в Минске — 30:27. Самыми результативными игроками в составе хозяев стали Андрей Юринок и Артем Королек — они забросили по 6 мячей, сообщает pressball.by.

Накануне в первом спарринге сильнее также были белорусы — 45:25.

Беларусь — Литва — 30:27 (14:12)

Беларусь: Мацкевич, Мороз, Подосинов; Кулеш (3), Шилович (2), Пуховский, Никуленков (2), Юринок (6), Баранов (1), Лукьянчук (3), Гирик (4), Вайлупов, Камышик, Королек (6), Кулак, Гайдученко, Алехин (3).


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