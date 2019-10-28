Слон в посудной лавке 4 28.10.2019, 10:26

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Готов ли белорусский «проект века» к конкуренции?

На фоне ограничений, которые вводит ЕС для азиатских производителей одной из ключевых аминокислот (лизина), «Ежедневник» изучил, насколько наш «проект века» в биотехнологиях готов к конкуренции на глобальном рынке.

«Белорусская национальная технологическая корпорация» (БНБК), в 2020-2021 годах запускающая первые заводы под Руденском, изначально ставила амбициозную задачу стать заметным игроком на мировом рынке комбикормов и аминокислот. Но там ее явно не ждут и, более того, пока без административного ресурса «проект века» не может конкурировать даже в самой Беларуси.

Избыточные мощности крупнейших мировых производителей аминокислот, в последние годы на около 30% превысившие потребление, привели к проседанию цен. Беспрецедентная вспышка африканской чумы свиней, с которой с конца 2018 года столкнулся Китай и многие страны Азии, еще более снизила мировое потребление аминокислот. Добавим сюда практически самодостаточный по аминокислотам и премиксам российский рынок, который сам выходит на экспорт, и давно поделенную десятком компаний-лидеров Европу, власти которой сейчас не перерегистрировали штаммы (продуценты лизина) большинства китайских производителей, - вот что ожидает первого белорусского производителя аминокислот на внешних рубежах.

Судя по всему, некоторые неудобства у БНБК возникли и на внутреннем рынке. В последнее время среди его участников (из государственного сектора) распространяется проект письма директора БНБК Даниила Урицкого на имя помощника президента Александра Косинца, в котором высокопоставленный чиновник информируются «о фактах недобросовестной конкуренции при проведении закупок аминокислот». В рамках послания компания, строящая мощности, практически полностью закрывающие потребности страны в премиксах и 6 раз превосходящие ее нужды в аминокислотах, между прочим просит у властей Беларуси 10%-ю преференциальную поправку на торгах. С поддержкой с верху БНБК рассчитывает сбыть отечественным предприятиям импортированный китайский лизин, реэкспорт которого в Россию с июля этого года закрыт по решению Россельхознадзора.

Почему «проект века»

БНБК, созданная властями Беларуси, китайскими партнерами и бывшими руководителями Кыргызстана, с лета 2018 года строит под Руденском крупный комплекс по производству комбикормов и аминокислот. Проект оценивается в свыше 733 млн долларов и финансируется за счет средств китайского льготного кредита, а также его участниками. Акционерами БНБК являются правительство Беларуси (25%), СITIC International Investments в качестве генподрядчика (20%), COFCO Corporation в качестве генпроектировщика ( 9%), а также ряд эмиратских и шотландских компаний. Ключевым собственником шотландских оффшоров, как выяснил белорусский ресурс Naviny.by, числится племянник получившего политическое убежище в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев. В вышеупомянутом директоре БНБК Данииле Урицком в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова.

В течение 2020 года корпорация планирует запустить в эксплуатацию комбикормовый комплекс, а 2021 году открыть первое в стране производство аминокислот. Согласно презентации проекта, поэтапно вводимые мощности трех комбикормовых завода и завода по выпуску премиксов составят 530 тыс. тонн в год. Из них, например, мощности по премиксам (96 тыс. тонн) почти в два раза больше, чем в прошлом году произвели все несколько десятков белорусских предприятий. Аминокислотная часть проекта, в рамках которого будет выпускаться 98,5% (33 тыс. тонн в год) и 65% (32 тыс. тонн) лизин, трептофан (1,3 тыс. тонн), треонин (5,9 тыс. тонн), глютен (22 тыс. тонн) и прочие продукты (всего 200 тыс. тонн в год), превосходит потребности страны примерно в шесть раз и ориентирована в первую очередь на экспорт. Для обеспечения руденского комплекса сырьем ежегодно понадобиться 250 тыс. тонн пшеницы – 10-15% собираемого в стране в год урожая.

Почему слон в посудной лавке

Официально проект БНБК стартовал в 2016 году. Параллельно с улаживанием вопросов по кредиту, с подготовкой строительной документации, началом строительства зернохранилища и заводов и в ожидании выхода собственного продукта руководство корпорации, похоже, нарабатывая опыт, занялось продажами импортного лизина. Инициатива в итоге привела к конфликту с Россельхонадзором и вытекающей из последствий конфликта просьбе о «преференциях».

Осенью 2018 года БНБК зарегистрировала в Департаменте по ветеринарному и продовольственному надзору Минсельхозпрода Беларуси 98,5% лизин гидрохлорид и 70% лизин сульфат производства китайской компании Zhucneng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. И начала их поставки на белорусские сельскохозяйственные предприятия, но в больших объемах, благодаря единому экономическому пространству, - потребителям соседней России.

И при регистрации этих продуктов, и при последующих отгрузках было проигнорировано, что уже год в России существуют запрет на поставки лизина из Китая. Еще в декабре 2017 года Россельхознадзор «в связи с отрицательными результатами проведенной инспекции китайских предприятий - производителей лизина» приостановил действие всех регистраций китайских компаний. В «черный список» вошли именно те продукты китайской компании Zhucneng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. , которые, несмотря на запрет, попыталась реэкспортировать в Россию БНБК.

Российский трафик лизина этой компании через БНБК продолжался до середины этого лета. Косвенно об этом свидетельствует внешнеторговая статистика. Китайский лизин активно завозился в Беларусь в 2017 году. Но в 2018 году после введения запрета объемы импорта заметно сократились. Так, по данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстата), в январе –июле 2018 года из Китая было завезено в Беларусь 1 990 тонн лизина. Резко увеличились в этом периоде закупки индонезийского, корейского, американского и французского продукта. В январе-июле 2019 года, благодаря подключению БНБК и некоторых других импортеров, поставки из Китая выросли в 3,6 раза и составили 7 124 тонны. За семь месяцев этого года в Беларусь был завезен практически весь годовой объем потребностей страны.

Реэкспорт лизина из Беларуси на российский рынок в этом году вырос в 11 раз – с 81 до 879 тонн (это почти в 2 раза больше, чем было отгружено за весь 2017 год). И в итоге на пошедшие стремительно вверх объемы и на наличие среди них запрещенного лизина обратил внимание Россельхознадзор. Как уже сообщалось, С 8 июля текущего года он приостановил ввоз с территории Беларуси ряда китайских кормовых добавок, зарегистрированных в Беларуси. В перечень попали лизин гидрохлорид и лизин сульфат, составляющие сегодня портфолио БНБК.

Неизвестно точно, какой объем лизина, завезенного в этом году из Китая в Беларусь, приходится на БНБК. Но то, что корпорация - крупный владелец не транспортабельного в Россию ресурса – однозначно.

Возникает вопрос: как возвращать рискованно вложенные в продукт деньги? И появляется простой для белорусских реалий ответ: административным решением заставить расплатиться за рискованную схему белорусских потребителей. 10%-ая преференциальная поправка, которой по предложению руководства БНБК хотят наделить на торгах предприятия с государственной долей 25% и выше (БНБК однозначно подпадает под определение), должна помочь разгрузить склады от «токсичного» в России ресурса. О том, дошло ли письмо руководителя корпорации до Косинца и решается ли вопрос, как в нем предлагается, с внесением изменений в типовую закупочную документацию, нам неизвестно. Но участники рынка рассказывают, что административное навязывание китайского продукта уже идет.

Почему много тумана

Вмешательство государства было бы весьма кстати, чтобы помочь БНБК ответить на более серьезные вызовы, с которыми корпорация уже столкнулась или столкнется в ближайшие годы. Но, к сожалению, это маловероятно, и оказавшись один на один с мощными конкурентами, топ-менеджерам корпорации придется рассчитывать только на собственные силы.

Один из этих вызовов, на который, кстати, обращает внимание в своих предложениях к белорусским властям Даниил Урицкий, это текущая цена на аминокислоты. Ее снижение в течение 2019 года для белорусских потребителей он представляет исключительно как заслугу начавшей торговать китайским лизином БНБК. При этом умалчивается, что снижение цены – это мировая тенденция. По данным специализированного ресурса Feedinfo,спотовые цены на лизин в Европе с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года упали с 1,23 евро до 1 евро за килограмм (на 20%). И связано это не с появлением БНБК, а с мировым перепроизводством продукта , а потом и последствиями АЧС в Китае и других странах Азии. Первые заболевшие животные были выявлены там в августе 2018 года, и эксперты уже назвали эту вспышку беспрецедентной. Массовое истребление свиного поголовья в Китае, составляющего большую половину мирового стада, привело к снижению потребления аминокислот и, как следствие, резкому падению цен на них. Ведущие производители вынуждены закрывать, консервировать или перепрофилировать заводы. В частности, в марте и июле этого года из-за отсутствия спроса и снижения цен, свои заводы лизина в китайских Шеньяне и Ляочэне закрыла один из крупнейших мировых производителей кормов и аминокислот южнокорейская корпорация CJ CheilJedang.

Эксперты уверены, что рынок постепенно восстановиться и тенденции к этому уже просматриваются. Но его специфика – олигополия, при которой тон задают крупные глобальные корпорации. За счет каких дополнительных преимуществ новому игроку из Беларуси, претендующему отгружать на экспорт половину своей продукции (на 300 млн долларов), удастся потеснить южнокорейские CJ и Daesang, гонкгонскую Global Bio-chem, немецкий Evonik, японскую Ajinomoto , американскуюADM Animal Nutrition, китайские Eppen , Chengfu и пр., пока не наблюдается.

В том числе, потеснить и на европейском рынке, который топ-менеджер БНКБ Илья Снопков называет для корпорации «премиальным» и на котором, по его словам, «занять 5-10% не составит труда». Эти заявления прозвучали на фоне проводимой европейскими властями так называемой повторной авторизации штаммов – продуцентов лизина. По информации Feedinfo, ее не прошли все китайские компании. А именно из Китая, как заявлялось ранее, БНБК получит технологии для налаживания выпуска отечественных аминокислот.

В качестве потенциального рынка сбыта белорусских аминокислот проблемным выглядит и традиционный потребитель разнообразных отечественных продуктов - Россия. Потому что Россия – это крупнейший производитель и экспортер пшеницы, и вполне понятно стремление ее руководства перейти от экспорта сырья к экспорту продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также к ограничению импорта того же лизина.

Емкость российского рынка лизина оценивается в 150-160 тыс. тонн. В 2015 году начал производство первый собственный лизиновый завод России – «Завод премиксов №1», входящий в Группу компаний «Приосколье». Проект находится под высочайшим патронажем, его первоначальная мощность составляет 57 тыс. тонн лизина сульфата. В 2018 году «Завод премиксов №1» отчитался, что, благодаря изменению технологии и усовершенствованию штамма, выпустил 72 тыс. тонн лизина.

В 2017 году тюменский агрохолдинг «Юбилейный» ввел в эксплуатацию дочернее предприятие по выпуску лизина («АминоСиб») мощностью 30 тыс. лизина и 10 тыс. тонн глютена и только задержка в запуске завода «ДонБиоТех» в Ростовской области (одним из инвесторов в предприятие мощностью 85 тыс. тонн лизина является немецкий холдинг Evonik) пока отсрочила превращение России в чистого экспортера этого вида аминокислот.

Рынки сбыта – этот же вопрос встает и по другой важнейшей части проекта БНБК - премиксам. Мощности будущего завода корпорации (96 тыс. тонн) больше годового производства в стране (в 2018 году, по данным Белстата, оно составило 54,5 тыс. тонн премиксов и 27,6 тыс. тонн белково-витаминно-минеральных добавок).

Барьеры на рынке ЕС преодолеть будет очень сложно. Перспективы России как потенциального рынка для сбыта белорусских премиксов также выглядят не обнадеживающе. В настоящее время местные производители («Де Хес», «Мегамикс», «Завод премиксов №1»и др.) полностью закрывают потребности России в премиксах (400-500 тыс. тонн в год), и российские заводы уже начали экспортировать продукт в страны Магриба и Ближнего Востока. При этом мощности постоянно растут. Например, один из российских сельскохозяйственных агрогигантов «Мираторг» в этом году запустил в Брянской области производство премиксов мощностью 60 тыс. тонн. В этой связи некоторые участники белорусского рынка опасаются того, что, не найдя рынков сбыта, БНБК попросит преференциальную поправку и на премиксы, а им придется закрывать собственные производства.

«Все мы найдем — и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос — это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами. Цена вопроса — эффективность нашего сельскохозяйственного производства, и прежде всего — животноводства», - ответ на главный вопрос, который недавно ставил при обсуждении «проекта века» Лукашенко, пока, похоже, не найден.