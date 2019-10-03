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Гродненец снял на видео лося, переплывающего Неман

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  • 3.10.2019, 12:08
  • 1,871
Гродненец снял на видео лося, переплывающего Неман

Животное увидели возле деревни Хартица.

Александр Гурин опубликовал в своем инстаграме необычное видео. Он запечатлел, как по реке Неман возле деревни Хартица в сторону деревни Падбараны плывет лось, пишет newgrodno.by.

Рыбаки плыли на моторной лодке, и лось по скорости им нисколько не уступал.

Как отметил автор видео, они часто ловят на Немане, и лося, переплывающего реку, видели лет 6 назад.

Видимо, встреча с плывущим лосем приносит удачу.

— Рыбалка прошла неплохо, с похолоданием хищная рыба «оживает», — рассказал Александр.


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