Две России: Путина и Сахарова Игорь Эйдман

4.10.2019, 21:33

Игорь Эйдман

Россия Сахарова рано или поздно победит.

В Санкт-Петербурге депутаты муниципального собрания района Литейный на первом же заседании после выборов приняли решение снять портрет Путина, а вместо него повесить в зале заседаний фотографию академика Андрея Сахарова "как знак уважения к борьбе за свободу, демократию и права человека". Ничего более символичного и придумать нельзя. Сахаров - самый естественный контробраз, альтернатива Путину.

Веками параллельно существовали две России: Николая I-Сталина-Путина и Герцена-Толстого-Сахарова. Россия имперская, жестоковыйная, ненавидящая свободу, выжигающая вокруг все живое и мыслящее. И Россия гуманистическая, вольная, рвущаяся из оков автократии, пытающаяся обрести права и достоинство. Символы первой: чиновники-взяточники, полицейские-держиморды, тюремщики-садисты, богачи-самодуры и, конечно же, вечный полусумасшедший автократ, разыгрывающий роль "отца Отечества". Жители второй: земские доктора-идеалисты, учителя-просветители, ученые-искатели истины, обычные "простые" люди, отказывающиеся подчиняться государственной машине подавления. Это Россия сопереживающая и сострадающая. Она помогает другим народам в борьбе против порабощения Российской империей (Россией 1). Это страна Анатолия Марченко, Юрия Орлова, Петра Григоренко, Андрея Сахарова, Анны Политковской.

Вольная Россия сейчас загнана в полуподполье. Но она может быть сильной и многочисленной. Вспомните, сколько людей участвовало в похоронах Сахарова.

Новое столкновение между двумя Россиями неизбежно. Хочется верить, что Россия Сахарова рано или поздно победит, что логика истории на ее стороне.

На фото: символы двух Россий, похороны Сталина и Сахарова.

Игорь Эйдман, Facebook